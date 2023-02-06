ВИДЕО | Турцию и Сирию сотрясли два мощных землетрясения. Погибли почти 2 тысячи человек

„Сегодня речь идет о спасении жизней. Мы знаем, что сотни людей легли спать прошлой ночью и, к сожалению, не проснулись сегодня утром. Это настоящая трагедия, и мы ожидаем, что число погибших и пострадавших будет продолжать расти, особенно на севере Сирии, где система здравоохранения просто не приспособлена для того, чтобы справиться с таким уровнем травм“, - сказал он.

Представитель Международного комитета спасения Марк Кайе сказал Би-би-си, что немедленные усилия по оказанию помощи будут направлены на поиск выживших.

По словам Бреннана, ВОЗ усиливает свой персонал в городе Газиантеп, эпицентре землетрясения, и изучает возможности отправки в этот район бригад скорой медицинской помощи. Спасательные работы затруднены из-за афтершоков после первого землетрясения.

„Я думаю, можно ожидать значительного роста числа погибших, - сказал агентству Reuters Рик Бреннан, региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Восточном Средиземноморье. - Там было много обрушений зданий, и число жертв в районе эпицентра землетрясения значительно увеличится“.

Власти Турции сообщили, что второе землетрясение произошло на глубине 7 км. Его эпицентр находился в районе Эльбистан провинции Кахраманмараш.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции, за первым землетрясением последовало более 40 афтершоков.

По данным Геологической службы США, первое землетрясение произошло в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции.

По данным местных властей, в провинции Малатья к северо-востоку от Газиантепа погибли по меньшей мере 23 человека. В городе Шанлыурфе - 17 человек. Еще больше смертей зарегистрировано в Диярбакыре и Османие.

Толчки ощущались в Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и в Сирии.

Эрдем, житель турецкого города Газиантеп, рассказал агентству Reuters по телефону, что его соседи сидят в машинах или пытаются выехать на открытые пространства подальше от зданий.

„Я никогда не чувствовал ничего подобного за 40 лет моей жизни“, - сказал он.

Украинка Мария ,живущая в Газиантепе ,рассказала Би-би-си , что проснулась в 4 утра от того, что „квартира ходит ходуном“. „На секунду у меня был флешбек, что я в Украине и это обстрелы. Буквально через секунду я поняла, что это землетрясение“, - рассказала она, добавив, что „дом трясло, как коробку с конфетами“.

Мария схватила обувь и куртку и разбудила своих соседей с цокольного этажа. Вместе с ними на улицу выбегали люди из близлежащих домов. Те, у кого были автомобили, уезжали. Знакомая Марии с детьми уехала прямо в чистое поле.

Как передает Reuters, сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо обрушилось большое количество зданий, источник в гражданской службе Хамы сообщил, что там тоже обрушилось несколько зданий.

„Со стен в доме упали картины, - сказал Reuters Самер, житель Дамаска. - Я проснулся в ужасе. Мы все оделись и стоим у двери“.

По словам очевидцев, люди в Дамаске, а также в ливанских городах Бейрут и Триполи, выбегали на улицы и садились в машины, чтобы отъехать от своих домов на случай обрушения.

Рушди Абуалуф, продюсер Би-би-си в секторе Газа, сказал, что дом, в котором он жил, трясло около 45 секунд.

Турецкие сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,4. По их словам, через несколько минут в регионе произошел второй толчок.

Глава Турецкого Красного Креста Керем Киник заявил, что организация мобилизует ресурсы для помощи пострадавшему региону.