ВИДЕО | На взлетно-посадочной полосе в Таиланде загорелся двигатель российского авиалайнера. На борту находилось более 300 пассажиров

Официальной причиной называют лопнувшие при взлете шины.

„Технические специалисты авиакомпании уже приступили к устранению неполадок“, — говорится в сообщении чартерной авиакомпании Azur Air, выполнявшей рейс. „Пассажирам рейса ZF-3604 будет предложена гостиница, горячее питание и безалкогольные напитки в ожидании вылета в Москву“.

The Daily Mail пишет, что причина в конечном итоге может крыться в нынешних санкциях: российские авиакомпании подозреваются в использовании стареющих самолетов без надлежащего обслуживания. В данном случае самолету было 26 лет.

Пресс-секретарь российской авиации: летать на западных самолетах безопасно

В среду высокопоставленный представитель российской авиации заявил, что пассажирские самолеты западного производства, запчасти для которых не так легко достать, могут использоваться до 2030 года. „Я уверен, что полеты не стали опаснее — и это не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей“, — заявил глава Росавиации Александр Нерадько.