Британская аристократическая семья Тревельян извинится за то, что владела рабскими плантациями, и выплатит репарации



В XIX веке на плантациях семьи Тревельян работали более 1000 рабов.

Корреспондентка Би-би-си Лора Тревельян, одна из членов фамилии, посетила Гренаду в 2022 году и была потрясена тем, что ее предки получили компенсацию от правительства Великобритании после отмены рабства в 1833 году. Освобожденные рабы не получили ничего.

В субботу, выступая перед Би-би-си в личном качестве, Лора Тревельян вспомнила о своей поездке на остров в 2022 году для съемок документального фильма.

„Это было ужасно... Я своими глазами видела плантации, где наказывали рабов, видела орудия пыток, которые использовались для их усмирения, - сказала она. - Мне было стыдно, и в то же время я чувствовала, что это мой долг. Невозможно исправить прошлое - но можно признать страдания“.

По словам Лоры Тревельян, семь членов ее семьи посетят в Гренаду в конце февраля, чтобы принести публичные извинения жителям острова.

Семья также пожертвует 100 тысяч фунтов (120 тысяч долларов) на создание общественного фонда для экономического развития острова.

По словам Лоры Тревельян, в 1834 году ее предки получили около 34 тысяч фунтов в виде компенсации за свою „собственность“ на Гренаде. Сегодня это примерно три миллиона фунтов.

„Пожертвовать 100 тысяч фунтов спустя 200 лет - возможно, это покажется явно недостаточным, - сказала она. - Но я надеюсь, что, извинившись за то, что творили наши предки, мы подадим пример“.

Национальная комиссия Гренады по репарациям назвала действия современных Тревельянов похвальными.

Лора Тревельян сейчас работает в Нью-Йорке. Она рассказала, что хотела посетить Гренаду в связи с переломом в отношении к расовым проблемам, произошедшим в США в последние годы.

Серия убийств афроамериканцев в недавнем прошлом привела к росту движения Black Lives Matter (“Жизни черных важны“) в США, которое распространилось и на другие страны.