Футболист сборной Эстонии помог ирландскому клубу выйти в четвертьфинал кубка страны

Кубок Ленстера - это футбольный кубок ассоциации, организованный Футбольной ассоциацией Ленстера. В настоящее время в нем участвуют клубы Лиги Ирландии, входящие в LFA, клубы старшего дивизиона Ленстерской высшей лиги и приглашенные команды из различных юношеских лиг, входящих в LFA.

„Шэмрок Роверс“ вышли вперед благодаря дальнему удару Поома на 10-й минуте, а через четверть часа эстонский футболист отдал голевую передачу на Джонни Кенни. В конце первого тайма Поом отдал вторую голевую передачу и в этот раз на Рори Гаффни, который довел счет до разгромного.

В середине второго тайма клуб „ЮКД“ остались в меньшинстве из-за полученной красной карточки, но это не помешало хозяевам сократить отставание в счете, благодаря голу Донала Хиггинса. Точку в матче на 88-й минуте поставил игрок „Шэмрок Роверс“ Шон Кэри (4:1).

В четвертьфинале кубка Ленстера „Шэмрок Роверс“ сыграют с победителем пары „Нью-Оук Бойз“ и „Брей Уондерерс“.