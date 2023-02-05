По меньшей мере 8 человек погибли в результате ДТП в Турции

Отмечается, что авария произошла на юго-востоке Турции. Пассажирский автобус следовал из города Диярбакыр в Бодрум. Согласно предварительной информации, известно о 8 погибших в результате аварии, а также о 35 пострадавших.

Транспорт перевернулся на перекрестке и взлетел с трассы. На место ДТП было направлено несколько бригад скорой помощи, спасателей и полиции. Автобус принадлежал Star Has Diyarbakir, сообщает The Washington Post.

Как сообщается, по факту аварии в Турции было начато расследование.