05.02.2023, 14:34
По меньшей мере 8 человек погибли в результате ДТП в Турции
ФОТО: | © Tunahan Turhan / SOPA Images
По меньшей мере восемь человек погибли и десятки получили ранения в результате крупной автобусной аварии в Турции.
Отмечается, что авария произошла на юго-востоке Турции. Пассажирский автобус следовал из города Диярбакыр в Бодрум. Согласно предварительной информации, известно о 8 погибших в результате аварии, а также о 35 пострадавших.
Транспорт перевернулся на перекрестке и взлетел с трассы. На место ДТП было направлено несколько бригад скорой помощи, спасателей и полиции. Автобус принадлежал Star Has Diyarbakir, сообщает The Washington Post.
Как сообщается, по факту аварии в Турции было начато расследование.