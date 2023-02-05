За рубежом
05.02.2023, 14:34

По меньшей мере 8 человек погибли в результате ДТП в Турции

 
Pilt on illustratiivne
Pilt on illustratiivne
ФОТО: Tunahan Turhan | © Tunahan Turhan / SOPA Images

По меньшей мере восемь человек погибли и десятки получили ранения в результате крупной автобусной аварии в Турции.

Отмечается, что авария произошла на юго-востоке Турции. Пассажирский автобус следовал из города Диярбакыр в Бодрум. Согласно предварительной информации, известно о 8 погибших в результате аварии, а также о 35 пострадавших.

Транспорт перевернулся на перекрестке и взлетел с трассы. На место ДТП было направлено несколько бригад скорой помощи, спасателей и полиции. Автобус принадлежал Star Has Diyarbakir, сообщает The Washington Post.

Как сообщается, по факту аварии в Турции было начато расследование.

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