05.02.2023, 12:28
ГОЛОД НЕ ТЕТКА | Предприимчивая куница полакомилась птичьим кормом(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Зимой лесные куницы проявляют активность, ведут энергичный уклад жизни, охотятся за пропитанием. Вот и в пятницу утром в Вильяндиском уезде одна куница пробралась во двор хутора, где на яблоне висели жировые шарики для птиц, пишет издание Maaleht.
Лесная куница забралась на яблоню, по ветке добралась до жирового шарика и стала его выгрызать. Скинув шарик на снег, куница спрыгнула с дерева и стала его есть. Насытившись, лесной зверек отправился по своим делам.
Лесные куницы — хищники, ведут в основном ночной образ жизни. Куницы всеядны, их питание зависит от места обитания, зимой ловят небольших животных, но и от растительной пищи не откажутся.