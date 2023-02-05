05.02.2023, 09:33
В Австралии заплывшая в реку акула убила подростка(1)
ФОТО: Pexels
В столице штата Перт в Западной Австралии акула растерзала 16-летнюю девушку, прыгнувшую в воду, чтобы поплавать со стаей дельфинов, пишет rus.err.ee.
Девушку вытащили из воды с критическими травмами, она скончалась на месте происшествия, сообщает Reuters.
По данным полиции, девушка отдыхала с друзьями и спрыгнула со скутера, чтобы поплавать со стаей дельфинов в реке, когда произошло нападение акулы.
Власти не уверены, какая именно акула напала на девушку, сообщила Австралийская телерадиовещательная корпорация.
Последний случай нападения акулы со смертельным исходом в водах Западной Австралии произошел в ноябре 2021 года, когда 57-летний мужчина был растерзан большой белой акулой на пляже Порт-Бич в Перте.