В Австралии заплывшая в реку акула убила подростка

Девушку вытащили из воды с критическими травмами, она скончалась на месте происшествия, сообщает Reuters.

По данным полиции, девушка отдыхала с друзьями и спрыгнула со скутера, чтобы поплавать со стаей дельфинов в реке, когда произошло нападение акулы.

Власти не уверены, какая именно акула напала на девушку, сообщила Австралийская телерадиовещательная корпорация.

Последний случай нападения акулы со смертельным исходом в водах Западной Австралии произошел в ноябре 2021 года, когда 57-летний мужчина был растерзан большой белой акулой на пляже Порт-Бич в Перте.