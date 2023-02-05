США сбили китайский „зонд-разведчик“

Предполагаемый китайский „аэростат-разведчик“ сбит над юго-восточным побережьем США в субботу, 4 февраля, сообщают американские СМИ. По данным агентства AP, объект летел на высоте около 18 километров. В территориальных водах Соединенных Штатов в Атлантическом океане проходит операция по извлечению обломков воздушного шара.

Ранее в этот же день президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон „позаботится“ о воздушном шаре, но не стал уточнять детали. В свою очередь Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить работу трех аэропортов на юго-востоке страны, объяснив это вопросами национальной безопасности.

Глава Госдепа США Блинкен отменил визит в Пекин

Появление воздушного шара над США привело к обострению отношений между Вашингтоном и Пекином. Так, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля. Глава американской дипломатии объяснил свое решение реакцией на „присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара“.

По сведениям пресс-секретаря Минобороны Соединенных Штатов Патрика Райдера, аэростат был снабжен оборудованием для разведки, а также полезной нагрузкой. Райдер не уточнил подробности. Кроме того, еще один аналогичный зонд был обнаружен над Латинской Америкой. „По нашей оценке, это - еще один китайский разведывательный шар“, - отметил Райдер, не уточнив его местонахождения.

Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что действия по отслеживанию движения шара предпринимались в координации и при полной поддержке правительства Канады. „Благодарим Канаду за ее вклад в отслеживание и анализ“ движения аэростата в рамках Канадско-американского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в тот период, когда он пересекал воздушное пространство Северной Америки, отметил глава Пентагона.

Китай: Зонд случайно попал в в воздушное пространство США

Пекин отверг обвинения Вашингтона и американских СМИ в возможном шпионаже как „безосновательные спекуляции и пропаганду“, заявив об использовании инцидента в качестве „предлога для очернения Китая„. По версии китайской стороны, воздушный шар являлся гражданским объектом, специально предназначенным для метеорологических целей и случайно попал в воздушное пространство США.