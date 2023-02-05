05.02.2023, 09:35
ФОТО | В семье эстонского легкоатлета ожидается пополнение(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В семье лучших спринтеров Шоны Миллер-Уйбо и Майсел Уйбо ожидается пополнение.
Шона, которая замужем за эстонским десятиборцем Майсело Уйбо, сообщила радостную новость в социальных сетях. „Новый год, новое благословение. Мы не можем дождаться встречи с нашим маленьким комочком радости“, — написала 28-летняя багамская легкоатлетка в Instagram.
Багамская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 200 и 400 метров является двукратной олимпийской чемпионкой и дома хранит четыре медали чемпионата мира.