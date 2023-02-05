ФОТО | В семье эстонского легкоатлета ожидается пополнение

Шона, которая замужем за эстонским десятиборцем Майсело Уйбо, сообщила радостную новость в социальных сетях. „Новый год, новое благословение. Мы не можем дождаться встречи с нашим маленьким комочком радости“, — написала 28-летняя багамская легкоатлетка в Instagram.