Другие виды
05.02.2023, 09:35

ФОТО | В семье эстонского легкоатлета ожидается пополнение

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В семье лучших спринтеров Майсел Уйбо и Шоны Миллер-Уйбо ожидается пополнение
В семье лучших спринтеров Майсел Уйбо и Шоны Миллер-Уйбо ожидается пополнение
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В семье лучших спринтеров Шоны Миллер-Уйбо и Майсел Уйбо ожидается пополнение.

Шона, которая замужем за эстонским десятиборцем Майсело Уйбо, сообщила радостную новость в социальных сетях. „Новый год, новое благословение. Мы не можем дождаться встречи с нашим маленьким комочком радости“, — написала 28-летняя багамская легкоатлетка в Instagram.

Багамская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 200 и 400 метров является двукратной олимпийской чемпионкой и дома хранит четыре медали чемпионата мира.

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