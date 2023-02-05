Женская сборная Эстонии по флорболу пробилась в финальную часть чемпионата мира

Женская сборная Эстонии сыграла четыре матча отборочного турнира к предстоящему в декабре в Сингапуре чемпионату мира по флорболу среди женщин. С начало эстонские девушки уступили лидерам третьей отборочной группы сборной Швейцарии со счетом 2:12 (1:2, 1:6, 0:4). В составе эстонской сборной забили Эдит Пярник и Диана Клаван. Во втором матче было разгромное поражение от Словакии со счетом 0:12 (0:1, 0:7, 0:4).

В третьем матче эстонские девушки обыграли сборную Украину 15:4 (5:1, 7:2, 3:1). В составе эстонской сборной Эдит Пярник забила четыре гола, Йоханна Силлинг набрала 6 очков по системе гол + пас. Клаван и Шарлот Марлин Кыверик забили по два гола, по одному забили Кати Колсар, Кирке Поллисински, Нелли Аланко и Пирет Пуйдак.

В решающем матче сборная Эстонии обыграла Испанию со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0), что обеспечило им попадание в финальную часть чемпионата мира.