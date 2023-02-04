ИНТЕРВЬЮ | „Надо думать не о страхах, а об интересах регионов“. Вадим Штепа о сценариях распада России
Тема распада Российский Федерации в случае поражения в войне с Украиной последнее время стала очень популярной в Европе. Об этом спорят эксперты и российские эмигранты, политические активисты и колумнисты в СМИ. В самой России пропаганда подает вероятность распада как ужасную альтернативу режиму Владимира Путина. Но насколько вероятен такой сценарий? Станет ли он катастрофой для страны? Delfi.lv поговорил о российском регионализме и сепартистских движениях в эмиграции с живущим в Эстонии российским полиэмигрантом и деятелем регионального движения Карелии Вадимом Штепой.
- Тема распада Российской Федерации последнее время стала очень популярной в российской политической эмиграции (Например, 31 января представители разного рода региональных и национальных диаспор выступили со своими проектами разделения России в Брюсселе в рамках конференции, организованной группой крайне-правых депутатов Европарламента — Ред). Вы давно занимаетесь российским регионализмом и даже были вынуждены покинуть Россию. Как вы смотрите на этот взлет сепаратистских настроений сейчас?