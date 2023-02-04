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04.02.2023, 12:01

ИНТЕРВЬЮ | „Надо думать не о страхах, а об интересах регионов“. Вадим Штепа о сценариях распада России

 
Лев Кадик
журналист
Vadim Štepa
Vadim Štepa
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Тема распада Российский Федерации в случае поражения в войне с Украиной последнее время стала очень популярной в Европе. Об этом спорят эксперты и российские эмигранты, политические активисты и колумнисты в СМИ. В самой России пропаганда подает вероятность распада как ужасную альтернативу режиму Владимира Путина. Но насколько вероятен такой сценарий? Станет ли он катастрофой для страны? Delfi.lv поговорил о российском регионализме и сепартистских движениях в эмиграции с живущим в Эстонии российским полиэмигрантом и деятелем регионального движения Карелии Вадимом Штепой.

- Тема распада Российской Федерации последнее время стала очень популярной в российской политической эмиграции (Например, 31 января представители разного рода региональных и национальных диаспор выступили со своими проектами разделения России в Брюсселе в рамках конференции, организованной группой крайне-правых депутатов Европарламента — Ред). Вы давно занимаетесь российским регионализмом и даже были вынуждены покинуть Россию. Как вы смотрите на этот взлет сепаратистских настроений сейчас?

- Я изучаю регионализм уже лет двадцать. До начала полномасштабного вторжения России в Украину я никогда не видел такого всплеска регионалистских настроений. Они придавлены цензурой, но существуют и в самих регионах. В эмиграции же сейчас появляется огромное количество регионалистских проектов — национальных, региональных. Раньше такого не было. У меня, конечно, несколько ироничное отношение к таким заграничным проектам, потому что они зачастую совсем оторваны от реальности в регионах. Это wishful thinking — люди выдают желаемое за действительное: создают какие-то смешные „правительства в изгнании“, которые в реальности никто ни на что не уполномачивал, принимают „декларации о независимости“. Это все выглядит смешно и пародийно, потому что никакого влияния на ситуацию в республиках не имеет.

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