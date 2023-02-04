Delfi в Украине | Жительница прифронтового Купянска: „Зачем они пришли сюда? Пока их не было, мы жили нормально“

Баба Тамара живет в частном доме и никуда не собирается уезжать. Сейчас у нее есть газ, вода и свет. Вместе с военнослужащими привозим ей лечебную минеральную воду, о которой она просила военных накануне, а также гуманитарную помощь: консервы, продукты и хлеб. Все это Тамара распределяет между соседями.