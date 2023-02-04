За рубежом
04.02.2023, 08:50

Delfi в Украине | Жительница прифронтового Купянска: „Зачем они пришли сюда? Пока их не было, мы жили нормально“

 
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Город Купянск находится недалеко от линии фронта и постоянно подвергается обстрелу российскими военными. Несмотря на это, жители продолжают оставаться в городе. Баба Тамара, к которой мы приехали в гости, говорит: главное, что не приходится прятаться в холодном подвале и можно спать ночью - даже при обстрелах, которые стали потише, поскольку линия фронта сдвинулась.

Баба Тамара живет в частном доме и никуда не собирается уезжать. Сейчас у нее есть газ, вода и свет. Вместе с военнослужащими привозим ей лечебную минеральную воду, о которой она просила военных накануне, а также гуманитарную помощь: консервы, продукты и хлеб. Все это Тамара распределяет между соседями.

Периодически слышны взрывы. Женщина говорит, что это неподалеку отсюда, в поселке Двуречная. Судя по Гугл-картам, по прямой от Купянска до Двуречной 17 километров. Согласно данным карты DeepState, Двуручная находится прямо на линии фронта. „Конечно, я уже знаю, насколько далеко“, - говорит жительница Купянска, который еще недавно находился под оккупацией.

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