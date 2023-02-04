04.02.2023, 08:50
Delfi в Украине | Жительница прифронтового Купянска: „Зачем они пришли сюда? Пока их не было, мы жили нормально“
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Город Купянск находится недалеко от линии фронта и постоянно подвергается обстрелу российскими военными. Несмотря на это, жители продолжают оставаться в городе. Баба Тамара, к которой мы приехали в гости, говорит: главное, что не приходится прятаться в холодном подвале и можно спать ночью - даже при обстрелах, которые стали потише, поскольку линия фронта сдвинулась.
Баба Тамара живет в частном доме и никуда не собирается уезжать. Сейчас у нее есть газ, вода и свет. Вместе с военнослужащими привозим ей лечебную минеральную воду, о которой она просила военных накануне, а также гуманитарную помощь: консервы, продукты и хлеб. Все это Тамара распределяет между соседями.