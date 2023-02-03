Экс-президент Латвии: граждане России опасны для нашего государства

Бывший президент констатировал, что разделительная линия в связи с пониманием войны на Украине очень сложная идентифицируема, потому что она „идет не по этническим или гражданским границам, она пересекает эмоциональные границы“.

Также, говоря о позиции проживающих в Латвии русских по поводу войны на Украине, Затлерс отметил, что трудно сказать, какая она, поскольку люди разные: „Несут ли они ответственность за то, что путинская Россия напала на Украину? Мы больше не можем проникнуть в сознание людей, но есть одна очень простая вещь — паспорт. Если у вас есть российский паспорт, вы несете ответственность! Стопроцентная ответственность за эту жестокость агрессию, за эти жертвы и убийства. Если у вас есть латвийский паспорт, вы за это не ответственны, вы ответственны за то, что происходит в Латвии“, — считает Затлерс.

На вопрос, так ли высока планка ответственности для граждан России, проживающих в Латвии, как для граждан России, проживающих в самой России, экс-президент ответил: „Да, потому что они участвовали в выборах, они избрали Путина, они избрали эту Госдуму. У каждого государства есть известное влияние на своих граждан. С тем же успехом их можно призвать в Российскую армию из Латвии и им можно было бы сказать: ну-ну, мы вас не призовем, но вы что-нибудь сделаете для интересов России. Граждане России опасны для для Латвийского государства“, — сказал Затлерс.

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