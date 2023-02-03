Правда ли, что в Сети появилась фотография сына Путина и Кабаевой?

Фотография мальчика, в котором пользователи соцсетей часто обнаруживают внешнее сходство с Владимиром Путиным, недавно снова привлекла внимание пользователей. Константин Боровой, в прошлом политик и депутат Госдумы, опубликовал в Facebook фото с подписью: „Дмитрий Владимирович Кабаев, сын Алины Маратовны Кабаевой (незамужней). Триллиардер. Фото 2021 года (мальчику 10–11 лет)“. Его пост лайкнули более тысячи пользователей, поделились записью почти 500 человек. Фотографии якобы сына Путина обсуждала в своём стриме и главный редактор интернет-издания „Гордон“ Алеся Бацман. Впрочем, ту же фотографию мальчика можно найти в записях в различных соцсетях и за другие годы: 2019-й, 2020-й и 2021-й.

О тщательно скрываемом союзе Владимира Путина и Алины Кабаевой в последние годы писали много. Wall Street Journal выяснил, что у пары трое детей: одного Кабаева родила в Швейцарии в 2015 году, двух других, близнецов, в Москве в 2019 году. А журналисты центра „Досье“ установили, что окружение Путина продолжает опекать Кабаеву в течение последних 15 лет. В частности, бывшая гимнастка занимает должность председателя совета директоров одного из крупнейших в России медиахолдингов „Национальная медиагруппа».

Мальчик с фотографии, если даже поверить Константину Боровому с его утверждением, что снимок сделан в 2021 году, не слишком подходит по возрасту, вряд ли ему шесть лет. А если вспомнить, что фотография появлялась ещё в 2019 году, то налицо полное несоответствие данным расследователей. Но, как выяснил журналист Андрей Захаров, мальчик вовсе не имеет никакого отношения ни к Путину, ни к Кабаевой.

Андрей Захаров установил, что ребёнок с разошедшегося в соцсетях снимка — это сын заведующего отделом богослужебных книг издательства Московской патриархии Ивана Нефёдова. В качестве доказательства он привёл ещё две фотографии с тем же мальчиком. На одной он вместе с другими детьми в стихаре (богослужебном облачении):

На второй — вместе с семьёй, в том числе с отцом Иваном Нефёдовым: