Правда ли, что в Сети появилась фотография сына Путина и Кабаевой?
Во многих соцсетях уже продолжительное время распространяется фотография мальчика, которого называют сыном Владимира Путина и Алины Кабаевой. Мы решили проверить, так ли это.
Фотография мальчика, в котором пользователи соцсетей часто обнаруживают внешнее сходство с Владимиром Путиным, недавно снова привлекла внимание пользователей. Константин Боровой, в прошлом политик и депутат Госдумы, опубликовал в Facebook фото с подписью: „Дмитрий Владимирович Кабаев, сын Алины Маратовны Кабаевой (незамужней). Триллиардер. Фото 2021 года (мальчику 10–11 лет)“. Его пост лайкнули более тысячи пользователей, поделились записью почти 500 человек. Фотографии якобы сына Путина обсуждала в своём стриме и главный редактор интернет-издания „Гордон“ Алеся Бацман. Впрочем, ту же фотографию мальчика можно найти в записях в различных соцсетях и за другие годы: 2019-й, 2020-й и 2021-й.
О тщательно скрываемом союзе Владимира Путина и Алины Кабаевой в последние годы писали много. Wall Street Journal выяснил, что у пары трое детей: одного Кабаева родила в Швейцарии в 2015 году, двух других, близнецов, в Москве в 2019 году. А журналисты центра „Досье“ установили, что окружение Путина продолжает опекать Кабаеву в течение последних 15 лет. В частности, бывшая гимнастка занимает должность председателя совета директоров одного из крупнейших в России медиахолдингов „Национальная медиагруппа».
Мальчик с фотографии, если даже поверить Константину Боровому с его утверждением, что снимок сделан в 2021 году, не слишком подходит по возрасту, вряд ли ему шесть лет. А если вспомнить, что фотография появлялась ещё в 2019 году, то налицо полное несоответствие данным расследователей. Но, как выяснил журналист Андрей Захаров, мальчик вовсе не имеет никакого отношения ни к Путину, ни к Кабаевой.
Андрей Захаров установил, что ребёнок с разошедшегося в соцсетях снимка — это сын заведующего отделом богослужебных книг издательства Московской патриархии Ивана Нефёдова. В качестве доказательства он привёл ещё две фотографии с тем же мальчиком. На одной он вместе с другими детьми в стихаре (богослужебном облачении):
На второй — вместе с семьёй, в том числе с отцом Иваном Нефёдовым:
Программа поиска изображений PimEyes определяет мальчика с этих фотографий как того же человека, что и на снимках якобы сына Путина.
Кроме того, находятся и другие изображения: например, на большой семейной фотографии Нефёдовых:
Наконец, программа находит мальчика ещё на одной фотографии — с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата клириками РПЦ. Так как это официальное событие, то здесь есть и дата: 22 июня 2015 года.
Программа без труда определяет священников, которые стоят рядом с детьми: первый, с седой бородой, — это протоиерей Павел Вишневский, второй, помоложе, с чёрной бородой, — клирик храма Сергия Радонежского на Рязанке Валерий Погребняк.
В том, что мальчик присутствовал на официальных церковных мероприятиях, нет ничего удивительного. Его отец, иерей Иоанн (Нефёдов), долгое время был иподиаконом сначала патриарха Алексия II, затем его преемника Кирилла. С 2009 года Нефёдов руководит отделом богослужебных книг издательства Московской патриархии, при этом с 2011 по 2020 год служил священником в храме Христа Спасителя. Сейчас он настоятель храма Спаса Преображения — Патриаршего подворья в Переделкине, то есть домового храма патриарха. Из этого следует, что Нефёдов — один из самых приближённых к патриарху клириков. Поэтому его сын вполне может присутствовать и на богослужении в храме Христа Спасителя (где и сделана фотография, разошедшаяся по соцсетям), и на торжественном возложении цветов в Александровском саду.
Таким образом, мальчик, изображённый на фотографии, — сын священника, а не Путина. Кроме того, снимки, которые распространялись как относительно недавние, относятся к 2015 году. И даже если бы не удалось установить, кто изображён на фото, под обнародованные журналистами данные о детях Путина и Кабаевой эти снимки не подходят по времени.
Итог: Неправда