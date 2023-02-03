Как Украина убеждает мир помогать ей оружием и противостоять России. Интервью Би-би-си главы украинского МИД Дмитрия Кулебы

Разумеется, мы не списываем со счетов и другие самолеты, такие как шведские „Грипены“, французские „Миражи“ и „Рафали“. Мы открыты к общению со всеми партнерами. Но мы всегда к вопросу оружия подходим очень рационально и мы фокусируемся именно на том, что можем получить. Главное - это добиться принятия политических решений. Но после того, как мы решили вопрос относительно „Патриотов“ и других систем ПВО, у меня нет сомнений, что и это решение будет принято.

Д.К.: Почему в прессе и в разговорах дипломатов чаще всего звучит F-16? Потому что это практически самый массовый истребитель четвертого поколения, он один из самых успешных на рынке вооружений. Их изготовили очень много, их тысячи, то есть это не какой-то ограниченный ресурс. Они есть на вооружении во многих странах и тут есть еще один позитивный аргумент в нашу пользу. Страны, у которых есть F-16, начали перевооружение на F-35. F-16 освобождаются, так что мы можем на них претендовать.

Дмитрий Кулеба: Действительно, танковая коалиция сформирована, политические решения приняты, осталось организовать правильно обучение, логистику, передачу этой техники - и уже ставим птичку „сделано“. Следующее оружие вы правильно идентифицировали - это самолеты и дальнобойные ракеты. Они действительно нам нужны для защиты нашего воздуха и разрушения военной инфраструктуры оккупационных сил России в глубине оккупированной территории Украины. Я подчеркиваю, что речь идет именно о применении таких ракет в глубине исключительно территории Украины. Этот разговор тоже не начался вчера. Мы давно поднимали этот вопрос, собственно, с самого начала войны, но сейчас выходим на финишную прямую. И есть четкое понимание, где есть это оружие, с кем нужно работать. Думаю, этот вопрос будет решен.

Би-би-си: Только что закончилась эпопея с поставками танков для Украины. На какие виды оружия теперь может рассчитывать Украина? Истребители, ракеты большой дальности?

Д.К.: Почему нет? Реакция есть - и ее очень много. И в публичном пространстве. Потому что в действительности с Сербией работают со всех сторон. И не только ЕС, но и США. Мы Сербии в жизни ничего не сделали плохого как страна. Более того, мы уважаем территориальную целостность Сербии. Мы считаем, что позиция Сербии в отношении Украины должна быть намного более благосклонной. В самой Сербии ситуация не проста и зависимость от России - это тоже фактор, в том числе относительно вопроса Косова, поэтому они находятся в постоянном балансировании. Но неминуемо настанет момент, когда нужно будет определиться - с кем ты: с ЕС, где твое будущее, или с Россией, с которой связывает только прошлое.

Би-би-си: В Сербии у российской дипломатии сильные позиции. Какую политику должна проводить Украина, чтобы изменить позицию этой страны? Мы сейчас видим, что сербское правительство не хочет присоединяться к санкциям, на улицах Белграда множество граффити в честь Путина и ЧВК „Вагнера“, преобладает российская пропаганда, открылось подразделение российского канала RT Balkan в здании сербской государственной медиакомпании „Радио-телевизија Србије“. Почему нет реакции на эти события? Как можно побороть российское влияние?

„Настанет момент, когда нужно будет определиться“. О ЧВК „Вагнер“ и влиянии России на Сербию

Д.К.: Во-первых, в Германии они тоже есть на вооружении. А во-вторых, я думаю, это какая-то инерция в восприятии передачи вооружений: так, а что там Шольц? Почему позиция Германии и канцлера Шольца была важна в отношении танков „Леопард“ - это массовый танк, но это немецкая технология, поэтому и слово Германии было ключевым. В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это америка нская технология.

Д.К.: Да, и других стран, у которых есть на вооружении F-16. Но, безусловно, чтобы какая-либо страна могла нам передать F-16, нужно будет согласие США.

Би-би-си: Вы уже сказали, что „Вагнер“ стал глобальной проблемой, США признали их глобальной преступной организацией. Одна из зон деятельности - это Африка. Там добывают полезные ископаемые, золото, вырубают леса, все это вывозят через порты Камеруна или через Судан. СМИ считают, что так финансируется деятельность „Вагнера“. Какой план действий, чтобы ограничить влияние „Вагнера“ и его основателя Евгения Пригожина в Африке?

Д.К.: То же самое, что в Чехии и в Казахстане. Мы не можем навязать одними словами свое решение правовой системе другой страны. Но постепенно, шаг за шагом, эти вещи додавливаются и есть результат, у нас когда есть какой-то системный вопрос, мы в равной степени жестко и последовательно работаем в каждой стране. Где-то это дает результат быстрее, где-то медленнее. Сербия - по тем причинам, которые я описал, даст более медленный результат, но она однозначно его даст.

Би-би-си: В Чехии и Казахстане некоторые боевики, которые воевали на Донбассе, получили реальные сроки. Что МИД делает, чтобы убедить Сербию в необходимости более жестких наказаний?

Д.К.: Ну, до граффити на стенах домов в Белграде я еще не дошел в своей работе, поэтому мне вам нечего на это ответить. Что касается „Вагнера“ - это не просто сербская проблема - это уже мировая проблема. И, собственно, я думаю, вы видели реакцию президента Сербии, министра обороны Сербии на попытки вербовать граждан Сербии на войну в Украине со стороны российских сил. Она была достаточно решительной и неожиданно жесткой. Это еще раз подчеркивает, насколько трудным остается это балансирование для Сербии. Но эта позиция тоже не появляется ниоткуда. Это тоже результат работы. Однако еще раз подчеркивают, что „Вагнер“ - это явление, которое вышло за пределы Европы и не даром США признали их транснациональной преступной организацией.

Би-би-си: В отношении санкций понятно - по этому вопросу идет сотрудничество с ЕС. Но есть ли план у МИД, как бороться с российской пропагандой в Сербии? Все эти символы так называемого российского „величия“, граффити на улицах - есть ли коммуникация с мэрией Белграда, чтобы решить этот вопрос? И самый важный вопрос - как остановить поток граждан Сербии в ряды ЧВК „Вагнер“?

Д.К.: Признание „Вагнер“ как транснациональной преступной организации - это результат деятельности МИД и всей дипломатической команды президента. Решение американское, но инициировали и адвокатировали его именно мы. И вы понимаете, что решение США имеет глобальное влияние. Страны корректируют свою политику.

Что касается непосредственно Африки, то вопрос „Вагнер“ был одним из ключевых во время моих переговоров со странами западного побережья Африки, которые я посетил прошлой осенью в рамках африканского турне [Сенегал, Кот д'Ивуар, Гана - ред.]. Они ощущают очень серьезно эту проблему. Когда они узнавали от меня масштаб и характер преступной деятельности „Вагнера“ на территории Украины, то, честно говоря, это сближало нас, потому что и мы, и они сталкиваемся с одной и той же проблемой.

Би-би-си: Недавно глава МИД России Сергей Лавров был в Африке и посетил четыре страны, в частности, ЮАР и Анголу. Последняя наконец проголосовала в поддержку целостности Украины в ООН в октябре. Как вы оцениваете результаты его визита?

Д.К.: Насколько мне известно, в этом турне у Лаврова произошли две досадные неожиданности и в две страны он не попал. На моей памяти это впервые.

Би-би-си: А какие это страны?

Д.К.: Ну, пусть они сами называют. [По сообщениям СМИ известно, что во время турне планировался визит Лаврова в Ботсвану, но по каким-то причинам он не состоялся. Известно также, что Гана и Мавритания публично выражают недовольство присутствием ЧВК „Вагнер“ в регионе. Лавров посетил ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею - ред.]. Я знаю, почему он не попал. Но это в принципе сигнал. Еще вчера казалось, что Россия бесспорно доминирует а Африке, всюду открываются двери и все с объятиями их принимают. А тут вдруг начинаются проблемы. Ну такая жизнь. Бывают проблемы не только на фронте, но и на дипломатическом фронте.

Си Цзиньпин поздравил Зеленского с днем рождения, но не звонит. Об отношениях с Китаем