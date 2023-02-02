ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (344-й день) | Сергей Лавров: Молдова станет „следующей Украиной“

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине 8 февраля. Об этом сообщила на пресс-конференции в Нью-Йорке Ванесса Фрейзер, постпред Мальты, которая по ротации занимает пост председателя в Совбезе. Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что под председательством Мальты в Совете Безопасности ООН в феврале пройдут как минимум четыре заседания по украинской тематике. По его словам, 6 февраля западные страны хотят провести встречу по гуманитарным аспектам украинского кризиса, а на 24 февраля запрошено заседание Совбеза „по случаю годовщины начала СВО“.

Силы обороны Украины отбили атаки агрессора в Луганской области в районах Новоселовского, Площанки, Невского, Червонопоповки, Дибровы, Кузьминого и Белогоровки. В Донецкой - в районах Спорного, Белогоровки, Васюковки, Благодатного, Красной Горы, Бахмута и Клещеевки. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и склад горючего армии РФ.

За сутки россияне нанесли шесть ракетных ударов, четыре из них - по гражданской инфраструктуре в Славянске, Краматорске, Дружковке. 73 раза обстреливали из РСЗО. От обстрелов погибли мирные жители.

Армия РФ активно ведет разведку, готовится к наступлению на отдельных направлениях. Несмотря на потери, продолжает попытки наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок россиян не выявлено.

Российские войска активизируют наступательные действия, сообщил в традиционном видеообращении по итогам дня президент Украины Владимир Зеленский. „Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте - на востоке нашей страны“, - сказал он. Зеленский выразил благодарность украинским военнослужащим, стойко удерживающим позиции. По его словам, враг пытается получить хоть что-то, чтобы отметить успехом годовщину вторжения и продемонстрировать наличие каких-либо шансов.

Вечером 1 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. Ракета (по данным местной полиции, „Искандер-К“) попала в жилой дом в центре города. В результате атаки погибли минимум три человека, по меньшей мере 20 человек получили ранения.

К годовщине начала агрессии российские войска могут начать наступление на востоке и юге Украины, заявил в интервью французскому телеканалу BFMTV министр обороны Алексей Резников. По его словам, у границ Украины сосредоточено значительно больше, чем 300 тысяч российских солдат, о чем ранее заявляли российские власти. Резников призвал страны-члены НАТО к новой военной помощи Украине.

Владимир Путин обвинил Германию в том, что она якобы позволяет втянуть себя в новую войну с Россией. „Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками „Леопард“, - сказал он в Волгограде на церемонии, посвященной 80-летию победы СССР в Сталинградской битве. - И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины“. Заявив при этом, что у России „есть чем ответить“, он пригрозил, что „применением бронетехники дело не закончится“.

Война в Украине может побудить Швейцарию изменить формат ее нейтралитета, сообщает агентство Bloomberg. В парламент страны внесен проект закона, который позволил бы Германии, Испании и Дании поставить Украине боеприпасы, произведенные в Швейцарии, а также продать Польше, Словакии и Чехии танки Leopard взамен танков, которые те планируют передать Киеву. Еще год назад, до нападения России на Украину, подобные дискуссии были бы в Швейцарии непредставимы, подчеркивает агентство.

США могут разрешить третьим странам передачу Киеву американских истребителей F-16, написало в четверг издание Politico со ссылкой на свои источники в Пентагоне. Польша, Франция и Нидерланды готовы обсудить с Вашингтоном этот вопрос.

Днем в Киев прибыла большая делегация Евросоюза

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несколько еврокомиссаров и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приехали в Киев. Об этом политики сообщили в Twitter. „Мы здесь, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо стоит на стороне Украины. И чтобы еще больше углубить нашу поддержку и сотрудничество“, - написала фон дер Ляйен.