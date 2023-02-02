ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (344-й день) | Сергей Лавров: Молдова станет „следующей Украиной“
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Вечером 1 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. Ракета (по данным местной полиции, „Искандер-К“) попала в жилой дом в центре города. В результате атаки погибли минимум три человека, по меньшей мере 20 человек получили ранения.
Российские войска активизируют наступательные действия, сообщил в традиционном видеообращении по итогам дня президент Украины Владимир Зеленский. „Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте - на востоке нашей страны“, - сказал он. Зеленский выразил благодарность украинским военнослужащим, стойко удерживающим позиции. По его словам, враг пытается получить хоть что-то, чтобы отметить успехом годовщину вторжения и продемонстрировать наличие каких-либо шансов.
Армия РФ активно ведет разведку, готовится к наступлению на отдельных направлениях. Несмотря на потери, продолжает попытки наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок россиян не выявлено.
За сутки россияне нанесли шесть ракетных ударов, четыре из них - по гражданской инфраструктуре в Славянске, Краматорске, Дружковке. 73 раза обстреливали из РСЗО. От обстрелов погибли мирные жители.
Силы обороны Украины отбили атаки агрессора в Луганской области в районах Новоселовского, Площанки, Невского, Червонопоповки, Дибровы, Кузьминого и Белогоровки. В Донецкой - в районах Спорного, Белогоровки, Васюковки, Благодатного, Красной Горы, Бахмута и Клещеевки. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и склад горючего армии РФ.
Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине 8 февраля. Об этом сообщила на пресс-конференции в Нью-Йорке Ванесса Фрейзер, постпред Мальты, которая по ротации занимает пост председателя в Совбезе. Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что под председательством Мальты в Совете Безопасности ООН в феврале пройдут как минимум четыре заседания по украинской тематике. По его словам, 6 февраля западные страны хотят провести встречу по гуманитарным аспектам украинского кризиса, а на 24 февраля запрошено заседание Совбеза „по случаю годовщины начала СВО“.
К годовщине начала агрессии российские войска могут начать наступление на востоке и юге Украины, заявил в интервью французскому телеканалу BFMTV министр обороны Алексей Резников. По его словам, у границ Украины сосредоточено значительно больше, чем 300 тысяч российских солдат, о чем ранее заявляли российские власти. Резников призвал страны-члены НАТО к новой военной помощи Украине.
Владимир Путин обвинил Германию в том, что она якобы позволяет втянуть себя в новую войну с Россией. „Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками „Леопард“, - сказал он в Волгограде на церемонии, посвященной 80-летию победы СССР в Сталинградской битве. - И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины“. Заявив при этом, что у России „есть чем ответить“, он пригрозил, что „применением бронетехники дело не закончится“.
Война в Украине может побудить Швейцарию изменить формат ее нейтралитета, сообщает агентство Bloomberg. В парламент страны внесен проект закона, который позволил бы Германии, Испании и Дании поставить Украине боеприпасы, произведенные в Швейцарии, а также продать Польше, Словакии и Чехии танки Leopard взамен танков, которые те планируют передать Киеву. Еще год назад, до нападения России на Украину, подобные дискуссии были бы в Швейцарии непредставимы, подчеркивает агентство.
США могут разрешить третьим странам передачу Киеву американских истребителей F-16, написало в четверг издание Politico со ссылкой на свои источники в Пентагоне. Польша, Франция и Нидерланды готовы обсудить с Вашингтоном этот вопрос.
Днем в Киев прибыла большая делегация Евросоюза
Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несколько еврокомиссаров и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приехали в Киев. Об этом политики сообщили в Twitter. „Мы здесь, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо стоит на стороне Украины. И чтобы еще больше углубить нашу поддержку и сотрудничество“, - написала фон дер Ляйен.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает, что поставки Украине истребителей все же могут быть произведены, даже несмотря на сдержанную позицию ряда западных стран, в частности Германии и Соединенных Штатов. Поставки танков Киеву поначалу также были спорным вопросом, заметил глава европейской дипломатии в преддверии саммита ЕС - Украина, который запланирован на 3 января в Киеве.
Европейский Союз обучит еще 15 тысяч украинских военных, в частности, пользованию танками Leopard и выделит 25 миллионов евро на проведение разминирования в Украине, объявил Боррель украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю. Он подтвердил информацию о том, что государства Евросоюза намерены обучить на территории ЕС в общей сложности 30 тысяч украинских солдат, что в два раза больше, чем было согласовано ранее.
При Международном уголовном суде в Гааге будет создан центр для сбора доказательств, чтобы привлечь Россию к ответственности за развязанную ей войну против Украины, заявила в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, прокуроры из Украины и Европейского Союза уже собирают доказательства, а новый международный центр в Гааге будет координировать их работу. Эта структура будет включена в состав следственной группы, которая занимается, в частности, расследованием военных преступлений и преступлений против человечности, отметила фон дер Ляйен, подчеркнув: „Россия должна ответить в суде за свои чудовищные преступления“.
Евросоюз предоставит Украине еще 2400 генераторов - дополнительно к уже предоставленным 3000, сообщила Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, Евросоюз также приглашает Украину в свою энергетическую платформу, чтобы совместно покупать газ.
Фон дер Ляйен отметила, что ЕС изучает инициативу „по предоставлению солнечных батарей, которые будут установлены на крышах общественных зданий, чтобы обеспечить их электроэнергией“. Кроме того, Евросоюз предоставит Киеву 45 млн энергосберегающих светодиодных ламп (LED) вместо ранее анонсированных 30 млн.
Европейский Союз планирует ужесточить санкции против России до 24 февраля, сказала глава ЕК. По ее словам, уже действующие штрафные меры нанесли экономике РФ значительный ущерб: один лишь ценовой потолок на российскую нефть обходится Москве в 160 млн долларов в сутки. Подготовка нового пакета штрафных мер началась еще в декабря. Ожидается, что он среди прочего будет включать заморозку активов граждан России и Беларуси, подпавших под санкции, и запрет на их въезд в ЕС. Ранее фон дер Ляйен сообщала, что в перечень войдут меры борьбы с попытками обойти санкции, введенные в течение прошлого года. По словам главы Еврокомиссии, ЕС вместе с партнерами также „изучает способы использования российских государственных активов на благо Украины“.
Украина гарантирует партнерам, что предоставленные ей дальнобойные ракеты не будут бить по территории России. Об этом заявил на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии украинский министр обороны Алексей Резников, передает корреспондент „Укринформ“. Резников подчеркнул, что для эффективной защиты бойцам ВСУ необходимы дальнобойные ракеты, которые не позволят врагу обеспечивать оборону и заставят его проиграть.
Украина подписала соглашение об участии в программе Европейского Союза „Единый рынок“, сообщил в соцсети Facebook украинский премьер Денис Шмыгаль. „Бюджет программы составляет 4,2 млрд евро, а один из ее основных компонентов - развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, которые являются фундаментом нашей экономики“, - сообщил Шмыгаль. Программа „Единый рынок“, срок действия которой - с 2021 по 2027 годы, направлена на то, чтобы упростить доступ к внутренним рынкам государств Евросоюза, содействовать бизнесу и его развитию, конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики.
Лавров: после Украины „антироссийским центром“ станет Молдова
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским СМИ назвал Молдову следующим „антироссийским центром“ после Украины. Ранее он уже не раз заявлял, что Запад пытается сделать из Молдовы вторую Украину – страну с сильными антироссийскими настроениями. В своем заявлении в четверг он сказал, что президент Молдовы Майя Санду проводит откровенно враждебную России политику и готова, как выразился Лавров, на все в угоду Западу. Например, сказал он, Санду рвется в НАТО и, имея румынское гражданство, мечтает объединить Молдову с Румынией.
Лавров также дал оценку перспективам других стран постсоветского пространства пойти „по украинскому пути“. В Центральной Азии, по его словам, Запад „предпринимает потуги“ установить свое влияние, но они не находят отклика. А Грузия, полагает Лавров, заинтересована в дружбе с Россией.
Кишинев резко отреагировал на слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Молдова станет „следующей Украиной“ и „антироссийским центром“. В молдавском МИД это заявление расценили как прямую угрозу и попросили российские власти уважать выбор молдавского народа, решившего быть частью свободного мира.