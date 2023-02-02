Эстонский экспресс
02.02.2023, 22:02

Величайшая драма о наследстве в истории Эстонии. Крупный предприниматель оставил детей без денег?

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Прийт Пийлманн постоянно переписывал свое завещание. Крупным изменениям подверглись и его компании. Среди прочего, сменился владелец одного из крупнейших предприятий Эстонии Viru Keemia Grupp. Женщина, у которой от Пийлманна двое внебрачных детей, и представляющий их адвокат утверждают, что Пийлманн исключил их из завещания. Представитель жены предпринимателя и его „законных“ детей называет это утверждение ложным.

Сланцевый магнат, скончавшийся в ноябре прошлого года после тяжелой болезни, в финансовом отношении был одним из самых успешных эстонцев. Прошлой осенью Äripäev оценила стоимость его состояния в 450 миллионов евро.

Разумеется, будучи чрезвычайно богатым человеком, Прийт Пийлманн заранее решил, как будет распределено его состояние, когда он отойдет в мир иной — болезнь поразила его не в одночасье.

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