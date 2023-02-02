Величайшая драма о наследстве в истории Эстонии. Крупный предприниматель оставил детей без денег?

Прийт Пийлманн постоянно переписывал свое завещание. Крупным изменениям подверглись и его компании. Среди прочего, сменился владелец одного из крупнейших предприятий Эстонии Viru Keemia Grupp. Женщина, у которой от Пийлманна двое внебрачных детей, и представляющий их адвокат утверждают, что Пийлманн исключил их из завещания. Представитель жены предпринимателя и его „законных“ детей называет это утверждение ложным.