Говорил ли Бисмарк: „Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые украинцы“?

Полностью высказывание выглядит так (орфография и пунктуация сохранены): „Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые „украинцы“! Это отребье, взрощенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя всё самое плохое и низменное от русских, поляков и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего. Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе, рабские инстинкты настолько въелись в них, что покрыли омерзительными язвами всю их сущность“.



Эта сентенция в разные годы появлялась как на информационных и развлекательных сайтах («Мангазея», „Пикабу»), так и в соцсетях («Живой журнал», Facebook, Telegram, Twitter). Её цитировал российский политик Владимир Жириновский в эфире ток-шоу „Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым“. Кое-где высказывание даже приводится на языке оригинала.