Говорил ли Бисмарк: „Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые украинцы“?
В ряду цитат за подписью немецкого канцлера, распространённых в русскоязычной части интернета, можно встретить и нелестную характеристику в отношении украинского народа. Мы проверили, действительно ли эти слова принадлежат Отто фон Бисмарку.
Полностью высказывание выглядит так (орфография и пунктуация сохранены): „Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые „украинцы“! Это отребье, взрощенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя всё самое плохое и низменное от русских, поляков и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего. Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе, рабские инстинкты настолько въелись в них, что покрыли омерзительными язвами всю их сущность“.
Эта сентенция в разные годы появлялась как на информационных и развлекательных сайтах («Мангазея», „Пикабу»), так и в соцсетях («Живой журнал», Facebook, Telegram, Twitter). Её цитировал российский политик Владимир Жириновский в эфире ток-шоу „Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым“. Кое-где высказывание даже приводится на языке оригинала.
Отто фон Бисмарк наряду с Уинстоном Черчиллем — один из самых часто цитируемых в Рунете иностранных политиков. При этом цитаты как первого, так и второго нередко оказываются вымышленными, а проверить это помогает тот факт, что наследие фигур такого масштаба зафиксировано настолько полно, насколько это вообще возможно.
Первым делом мы попытались найти в немецкоязычных источниках что-то, хоть немного похожее на указанный текст об украинцах, но ничего подобного не обнаружили. Речь не только о непосредственно связанных с Бисмарком авторитетных источниках (подборка цитат на странице фонда его имени, который занимается наследием канцлера, и мемуары), но и в принципе о любых доступных отсканированных печатных изданиях из проекта „Google Книги», а также о сайтах из домена .de. Упоминавшийся выше вариант на родном языке Отто фон Бисмарка, судя по всему, представляет собой перевод с русского, поскольку встречается почти исключительно на российских ресурсах. Более того, когда в 2014 году сотрудники немецкой общественной телерадиокомпании Deutsche Welle попытались проверить другую цитату канцлера («Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины“), то получили от немецких историков из Фонда Отто фон Бисмарка ответ, что тот вообще не знал слова „Украина“. Мы тоже не нашли этого и производных от него слов в книгах Бисмарка — по крайней мере, в авторской части текста. Так или иначе, но с Бисмарком происхождение цитаты не связано.
Что касается русскоязычных источников текста, то самое старое индексируемое упоминание в Сети датировано 24 марта того же 2014 года, когда ЖЖ-пользователь из России под ником klim_vo разместил эту цитату якобы Бисмарка в комментарии под постом другого пользователя. Если кто-то и публиковал эти слова раньше klim_vo, то нам не удалось найти соответствующие записи доступными техническими средствами.
Итог: Неверная атрибуция цитаты