ПОДКАСТ | „Я сама“: Как мы убиваем самостоятельность мужчин? Рассказывает блогер и радиоведущая
На RusDelfi выходит новый подкаст „No Xaxa“. Это самый серьезно-несерьезный подкаст о жизни. Две ведущие, Виктории, каждые две недели обсуждают темы, после которых смешно, (не)много стыдно, но всегда есть о чем подумать. В любом случае, Вики не дадут соскучиться. Слушайте первый эпизод!
Часто ли женщины думают попросить помощи, но в последний момент решают „Я сама“? Как перестать тащить дом и работу на себе. В эфире подкаста „No Xaxa“ радиоведущая и блогер Елена Аблаева вместе с ведущими Викторией Муске и Викторией Скрынник обсудили откуда возникает бытовая инфантильность мужчин, виноваты ли в этом женщины сами и что можно с этим сделать.
В начале выпуска девушки разобрали основные стереотипы, присущие отношениям между полами. Затем перешли к более серьезному обсуждению причины, возникающих проблем в гендерных ролях.
Почему мы говорим „я сама“ вместо просьбы помочь по дому? Когда чаще всего это случается?
„Популярная ошибка у женщин - не просить помощи. Мы приходим с работы, там грязная посуда, а он сидит, футбол смотрит. Женщина просто делает это сама, молча, и злится. И ведь если его попросить - он не откажет. Но мы же не просим. Это наша огромная ошибка. Над этим надо работать. У меня до сих пор из 5 случаев - 1 раз мне удается это сделать! Даже не сделать - понять, что если я попросила „подойди, помоги мне достать белье из стиралки“, а он не пошел в течение 5 минут это делать - надо просто подождать,“ - прокомментировала радиоведущая Елена Аблаева в подкасте.
Чаще всего, когда женщина просит о чем-то - она хочет, чтобы просьба была выполнена прямо сейчас и в том виде, котором она это задумала. Поэтому часто даже самые простые поручения не делегируются мужчине. Нам кажется, что он „так хорошо, как я, не сможет“.
„Например, даже мужчина готовит, а половина из них прекрасно готовит. После готовки, они начинают мыть кухню. И у женщин дергается глаз, потому что это не так, как нам нужно. Он же вообще ее не помыл, а протер салфеткой или что-то еще. И если ходить за ним, как Елена Летучая, и перемывать, то мы зарубаем эту инициативу мужчине! Не надо так делать. Потому что если сделать так пару раз, то больше он уже не предложит“, - уточнила Аблаева.
Получается, что мужчины всё чаще выступают, как помощники по дому. В чем корень проблемы? Почему так происходит?
Радиоведущая видит несколько основных причин. Одна из них - что женщины сами приучают мужчин к тому, что у них есть определенные бытовые обязанности, выходить за рамки которых нельзя. „Сначала мама, которая что-то делает сама, потому что так быстрее, потом мы сами говорим „я сама“ и при любой попытке сделать что-то бежим за ним и кричим „нет, нельзя, я сама“, - говорит блогер. Решением становится разговор. „Почему-то принято, что мужчина должен сам угадать, что мы хотим. И если отмотать назад большинство конфликтов, то мужчина скажет: „ты же не просила меня, сама решила и сделала“. Поэтому иногда стоит просто подойти и сказать: „дорогой, мне было бы важно, чтобы ты это сделал“.
С другой стороны, на женщин давит общественная стигматизация любого вида зависимости. Если в каком-то вопросе она зависит от мужчины, то от таких отношений, по распространенному мнению, стоит сразу же избавляться и развивать себя. „Получается, что женщина должна найти работу, друзей, и при этом воспитать ребенка, хорошо выглядеть. Куча всего „должна“, -говорит Аблаева. Отсюда и набирают популярность ретриты, где „женщин учат быть женщинами“.
„Найдите для себя золотую середину. Разрешите себе иногда зависеть, разрешите себе попросить помощи, отдохните. В этом нет ничего постыдного отдохни. И отстаньте, наконец, от себя и своего партнера“. - резюмировала для RusDelfi Аблаева с ведущими.
О подкасте
No Xaxa - это несерьёзно-серьезный, молодёжный подкаст, в котором ведущие Виктория Муске и Виктория Скрынник пытаются разобраться в тонкостях жизни. Каждый выпуск девушки поднимают какую-то социальную проблему или ситуацию, спорят о разнице поколений и событиях в обществе, и вместе с приглашенным гостем выясняют, как быть и что делать, когда жизнь бросает тебе новый вызов.
Слушайте наш подкаст в Soundcloud, Google Podcasts и Apple Podcasts.