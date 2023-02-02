ПОДКАСТ | „Я сама“: Как мы убиваем самостоятельность мужчин? Рассказывает блогер и радиоведущая

Часто ли женщины думают попросить помощи, но в последний момент решают „Я сама“? Как перестать тащить дом и работу на себе. В эфире подкаста „No Xaxa“ радиоведущая и блогер Елена Аблаева вместе с ведущими Викторией Муске и Викторией Скрынник обсудили откуда возникает бытовая инфантильность мужчин, виноваты ли в этом женщины сами и что можно с этим сделать.

В начале выпуска девушки разобрали основные стереотипы, присущие отношениям между полами. Затем перешли к более серьезному обсуждению причины, возникающих проблем в гендерных ролях.

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Почему мы говорим „я сама“ вместо просьбы помочь по дому? Когда чаще всего это случается?

„Популярная ошибка у женщин - не просить помощи. Мы приходим с работы, там грязная посуда, а он сидит, футбол смотрит. Женщина просто делает это сама, молча, и злится. И ведь если его попросить - он не откажет. Но мы же не просим. Это наша огромная ошибка. Над этим надо работать. У меня до сих пор из 5 случаев - 1 раз мне удается это сделать! Даже не сделать - понять, что если я попросила „подойди, помоги мне достать белье из стиралки“, а он не пошел в течение 5 минут это делать - надо просто подождать,“ - прокомментировала радиоведущая Елена Аблаева в подкасте.

Чаще всего, когда женщина просит о чем-то - она хочет, чтобы просьба была выполнена прямо сейчас и в том виде, котором она это задумала. Поэтому часто даже самые простые поручения не делегируются мужчине. Нам кажется, что он „так хорошо, как я, не сможет“.

„Например, даже мужчина готовит, а половина из них прекрасно готовит. После готовки, они начинают мыть кухню. И у женщин дергается глаз, потому что это не так, как нам нужно. Он же вообще ее не помыл, а протер салфеткой или что-то еще. И если ходить за ним, как Елена Летучая, и перемывать, то мы зарубаем эту инициативу мужчине! Не надо так делать. Потому что если сделать так пару раз, то больше он уже не предложит“, - уточнила Аблаева.