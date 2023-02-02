Эрки Ноол о бойкоте парижской Олимпиады: считаю неправильным возлагать ответственность на спортсменов

Международный олимпийский комитет обсуждает возможность допустить спортсменов из России и Беларуси на международную спортивную арену и на Олимпиаду в Париже при соблюдении определенных условий.

Украина и Латвия заявили, что в случае допуска российских спортсменов, будут бойкотировать Олимпийские игры. В Эстонии поднялась волна обсуждений этого вопроса.

По словам Ноола, акцент должен быть сделан не на бойкоте Олимпийских игр, а на недопущении к участию в них спортсменов из стран-агрессоров.

„Этот акцент меня немного коробит. Вчера людей на улице также спрашивали, должны ли эстонцы соревноваться, если соревнуются и русские“, — сказал Ноол. „Возможно, надо спрашивать, должны ли русские соревноваться. На мой взгляд, у наших политиков тоже должен быть такой акцент в этом вопросе“.

До Олимпиады еще полтора года, и, по мнению Эрки Ноола, неправильно возлагать ответственность на спортсменов, это дело политиков.

Смотри видео на эстонском языке - что еще думает Эрки Ноол о бойкоте Олимпиады.

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