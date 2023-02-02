В ООН призвали МОК допустить россиян на международные турниры

„Мы призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив недискриминацию любого спортсмена по признаку его национальности. Спортсмены не должны подвергаться дискриминации по национальному признаку“, — говорится в заявлении спецдокладчиков ООН.



Они также подчеркнули, что понимают желание МОК поддержать украинских спортсменов во время боевых действий, но олимпийское сообщество обязано соблюдать Олимпийскую хартию. Спецдокладчики отметили, что ни одному спортсмену не стоит принимать чью-либо сторону в конфликте, пишет РБК.



МОК 25 января сообщил о возможности допуска к международным соревнованиям тех россиян и белорусов, кто не поддерживал военные действия в Украине и не нарушал антидопинговый кодекс. За это решение участники Олимпийского саммита высказались единогласно.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разочаровании позицией МОК. Глава Национального комитета Украины, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт допустил бойкот Олимпиады в Париже, этот вопрос будет рассмотрен 3 февраля.



В конце прошлого февраля МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования из-за событий в Украине. Большинство федераций последовали этим рекомендациям, лишь некоторые разрешили россиянам выступать в нейтральном статусе.



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