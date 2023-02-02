Коррупция, забастовки, скандалы и кризис. Куда привел Британию Риши Сунак за 100 дней

Для этого ему нужно избавить Британию хотя бы от одной из пяти главных причин нынешнего печального положения дел. Причины эти:

В этой обстановке Сунаку предстояло закрепиться на новой для него политической высоте - в должности руководителя ядерной державы и шестой экономики мира. В условиях кризиса сформулировать политику своего разношерстного правительства, в котором далеко не все являются единомышленниками премьера. И доказать партии, что эта политика и он лично через два года спасут консерваторов от разгрома на выборах и вынужденного ухода в оппозицию после полутора десятков лет во власти.

Невзрачный, улыбчивый 42-летний финансист и мультимиллионер индийского происхождения справился с ролью антикризисного менеджера. При нем правительство отказалось от откровенных глупостей и стабилизировало раскачанную Трасс лодку.

Виноват в этом не Сунак, а его предшественница Лиз Трасс, которая всего за месяц умудрилась поставить на грань краха британскую пенсионную систему и экономику в целом. Партия изгнала Трасс с позором и отдала премьерское кресло Сунаку.

В этом году она выступит даже хуже российской, предупредил МВФ. Фонд повысил прогноз мирового роста благосостояния и выделил Британию как единственную развитую экономику, которая переживает спад.

Простые рецепты выхода из кризиса исчерпаны, лишних денег на борьбу с ним уже нет, а дальше будет еще меньше. Все потому, что пока весь мир оживает после ковида и первого шока войны России против Украины, британская экономика идет противоположным курсом.

За первые 100 дней Сунака-премьера Британия укрепилась в статусе „больного человека Европы“. А подарком к юбилею стала крупнейшая за десятилетие забастовка. Учителя, врачи, юристы, пожарные, машинисты - сотни тысяч британцев бастуют, потому что жизнь дорожает, зарплаты не поспевают за рекордной инфляцией, а здравоохранение и социальная сфера - в глубоком кризисе.

Разношерстное правительство и фракция, доставшиеся Сунаку в наследство от Бориса Джонсона, не дают ему выйти из тени бывшего босса, при котором он служил министром финансов.

„У него немного аномальная ситуация, потому что обычно новому премьеру положен медовый месяц, всеобщая поддержка на первых порах. Я думаю, это не тот случай, - говорит Ханна Уайт. - Ему придется непросто, и он не получит той поддержки, на которую могли бы рассчитывать другие премьеры в начале срока“.

Сунак мельчит, потому что для подхода к тяжелым снарядам у него нет ни политического веса, ни правительства единомышленников, ни сплоченной фракции правящей партии в парламенте, ни поддержки населения. Он оказался на главной должности в стране волею судеб и депутатов Консервативной партии, без всеобщих выборов в условиях пожарной необходимости найти кандидата, на которого ни у кого нет аллергии.

„В список приоритетов Сунака не попали более сложные проблемы, которые давно стоят перед страной, но так и не были решены предыдущими правительствами, - прокомментировала программную речь Сунака Ханна Уайт. - Теперь важно, сочтет ли население его рецепты адекватными для нашего времени, когда многим приходится очень тяжело“.

Сунак пообещал сократить инфляцию вдвое, вернуть экономику к росту, уменьшить госдолг и сократить очереди к врачу - все это и так почти неизбежно по мере выхода из экономического и ковидного кризисов. А выполнение последнего обещания - написать законопроект о борьбе с нелегальной иммиграцией - не зависит от исхода этой борьбы.

Войдя в курс дел, Сунак представил в январе свою программу из пяти пунктов. Получился легко выполнимый план на год-полтора, до следующих выборов, а не стратегическое видение будущего Британии на годы вперед, отмечает Ханна Уайт, директор британского исследовательского центра Institute for Government.

Справляется ли Сунак с этими задачами? Пока нет, но он выбрал себе другие пять.

За 100 дней премьерства Сунак так и не смог выполнить главное обещание, данное в первый день у порога Даунинг-стрит, 10 - восстановить доверие к правительству, подорванное чередой коррупционных и этических скандалов.

Скандалы продолжились, пусть и с меньшим размахом. Его министр внутренних дел Суэлла Браверман постоянно попадает в истории из-за антииммигрантской риторики, граничащей с разжиганием розни. На требования уволить или хотя бы осадить ее Сунак не реагирует.

Так же он игнорирует призывы избавиться от своего заместителя и министра юстиции Доминика Рааба, против которого с ноября ведется расследование по многочисленным обвинениям в буллинге от бывших подчиненных. Рааб говорит, что ничего не было. Сунак его не трогает.

Из-за этого главу правительства упрекали в слабости и нерешительности, в недостатке авторитета и политического веса. В конце января только 19% британцев считали Сунака „сильным“ премьером, тогда как про Лиз Трасс так говорили 23%, а про Бориса Джонсона - 30%.

А в январе произошел самый крупный на сегодняшний день скандал с назначенцем Сунака.

Председатель Консервативной партии, бывший министр финансов и некогда кандидат в премьеры Надим Захави не просто забыл заплатить сполна налоги, но угрожал судом тем, кто вывел его на чистую воду, а когда правда вскрылась, наотрез отказался уходить в отставку.

Сунак не стал его увольнять, а попросил советника по этике разобраться, что к чему. Тут уже обвинение в слабости ему бросил лидер оппозиции - в лицо и прилюдно.

„Теперь видно, как он безнадежно слаб - премьер-министр хаоса, не справляется ни с одной проблемой, - сказал лидер лейбористов Кир Стармер в парламенте, по традиции обращаясь к сидящему перед ним Сунаку в третьем лице. - Он даже не может выгнать неплательщиков налогов из собственного кабинета. Не начинает ли он задумываться о том, что должность ему не по плечу?“

Если не должность, то собственное обещание Сунака разгрести авгиевы конюшни скандалов времен Джонсона пока не по силам премьеру.