Россия усиливает атаки в Донецкой области. Возможно, она готовит новое направление для удара

Обстановка в районе Угледара

Российские части перевели разведывательные атаки в районе Угледара в скоординированное наступление, пишет британская военная разведка. Подразделениям 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота удалось продавить линию фронта на несколько сотен метров за речку Кашлагач.

Представители самопровозглашенной ДНР утверждали, что российские войска вошли в город и закрепились на его окраинах.

Бои за Угледар начались в ноябре 2022 года - тогда Россия тоже бросила в бой 155-ю и 40-ю бригады морской пехоты, усиленные другими подразделениями. С нескольких попыток им удалось захватить село Павловку к югу от Угледара, причем о взятии села под контроль Минобороны России рапортовало как минимум дважды, 11 и 20 ноября, а 3 декабря - о его обстреле силами российской артиллерии.

Сообщалось об огромных потерях, понесенных российскими частями сначала при штурме, а затем при попытке удержать Павловку. Взять Угледар тогда так и не удалось - как отмечали военкоры с обеих сторон, этот населенный пункт находится на возвышенности, и подступиться к нему непросто.

Спустя почти два месяца российские попытки взять Угледар возобновились, но пока что всё проходит о тому же сценарию, что и в случае с Павловкой.

Морпех-контрактник из 155-й бригады Тихоокеанского флота рассказал „Медиазоне“ (объявлена в России „иноагентом“) о боях под Угледаром - по его словам, российские войска пытаются штурмовать пригородные дачи и несут тяжелые потери.

„Мы только туда пытаемся заходить, получаем и уходим, и так уже три дня. Техники потеряли много, но нам выдают новую и обратно отправляют на дачи“, - говорит он. Морпех предполагает, что за это время погибнуть могли минимум 200-230 человек.