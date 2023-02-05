За грибами зимой: что можно найти в лесу?

Про следующий гриб сегодня, наверное, наслышаны абсолютно все: о чаге говорят и рассказывают так много хорошего – в магазинах и аптеках можно найти изготовленные на её основе разнообразные чаи, настойки и эликсиры, в описаниях которых перечислен целый ряд полезных и целительных свойств, так что просто невозможно удержаться от такой покупки.

Ещё один полезный лесной труженик-санитар – трутовик берёзовый или берёзовая губка, также вызывающая белую гниль у старых и больных берёз. Эти трутовички не знают что такое „грибной сезон“, так как активны круглый год. Поэтому, отправляясь сегодня в зимний лес, можно быть абсолютно уверенным на непременную встречу с ними.

Особенно старательны в этом деле грибы-трутовики, ферменты которых способны расщеплять компоненты древесины – лигнин и целлюлозу, вызывая белую и бурую гниль, разрушающую структуру волокон древесины. Это, например, один из ярких представителей „санитаров леса“ – трутовик настоящий, вызывающий белую гниль у деревьев лиственных пород.

Есть много грибов, которые растут даже зимой, на погоду не жалуясь. Например, в эти январские дни – то снежные, то слякотные – можно повстречаться с такими представителями грибного царства, что неустанно трудятся круглый год, выполняя важную работу по очищению леса от старых, упавших или больных деревьев, превращая их в труху.

Но лучше всего осведомлены об особенностях здешнего климата лесные обитатели: звери, птицы, растения и, конечно, грибы . Эти необычные существа неспроста выделены биологами в отдельное царство грибов: в их образе жизни так много необычного и непохожего на других лесных обитателей.

Можно только констатировать, что никогда не знаешь, чего ждать от нашей погоды в любом сезоне. Или наоборот – жители Эстонии хорошо знают, что от местной погоды можно ожидать любых неожиданностей.

Каждую зиму можно услышать жалобы на зимнюю погоду: то она слишком снежная, то не по сезону слякотная, то излишне морозная, а иногда почему-то очень ветреная. А между тем архивы погоды говорят о том, что нет ничего удивительного в резких температурных колебаниях и чередованиях снегопадов и дождей посреди эстонских зим.

А между тем, чага, или по научному – трутовик скошенный, довольно распространённый гриб в наших берёзовых лесах.

Зимой встретиться с ним можно гораздо чаще, так как в обезлиственном лесу увидеть его на стволе берёзы легче.

Если срезать нарост чаги с берёзы (а сделать это без пилы будет непросто), очистить от чёрного верхнего и мягкого нижнего слоёв, а затем накрошить всё на небольшие кусочки, высушить и заварить, например, в термосе, то польза от такого целебного чая, помноженная на энергию свежего морозного воздуха и удовольствие от лесной прогулки, обязательно скажутся положительно на вашем иммунитете.

Как всегда, на старом месте уже несколько лет подряд приветствует меня неунывающая семейка филлотопсисов. Этот гриб ещё называют вёшенкой оранжевой, хотя он никакого отношения к вёшенкам не имеет, разве что немного похож по форме и плодовитости. Филлотопсис не ядовит, но и не считается съедобным из-за неприятного запаха и горечи.

Настоящие родственники филлотопсиса это рядовки, говорушки и опята, например, опёнок зимний, который в эти дни тоже попадается в лесу.

Зимний опёнок потому так и называется, что предпочитает зимний период, видимо, понимает, что конкурентов зимой у него в лесу немного. Семейки этих замечательных и вкусных грибов можно встретить на пнях и стволах упавших деревьев почти всю зиму. Они не боятся холодов, замирая в морозное время, но снова продолжают плодоносить, как только температура начинает приближаться к нулевой и становится ещё выше.

С осени в лесу можно найти среди опавшей листвы крошечные грибы – стробилюрусы, которые растут на еловых и сосновых шишках. Вначале кажется, что они растут прямо из земли, но если попробовать поддеть их пальцами или палочкой под корешок, то из-под земли обязательно покажется старая шишка.

Вот эти стробилюрусы, растущие на еловых шишках, называются съедобными, значит, их можно есть, но сколько же их нужно собрать, чтобы сделать даже небольшую порцию грибного блюда?