За грибами зимой: что можно найти в лесу?
Природовед Олег Цымбаревич поделился в блоге RMK статьей о грибах, которые можно встретить даже зимой.
Кстати, прочитать другие материалы блога о природе Эстонии можно на сайте RMK здесь.
Каждую зиму можно услышать жалобы на зимнюю погоду: то она слишком снежная, то не по сезону слякотная, то излишне морозная, а иногда почему-то очень ветреная. А между тем архивы погоды говорят о том, что нет ничего удивительного в резких температурных колебаниях и чередованиях снегопадов и дождей посреди эстонских зим.
Можно только констатировать, что никогда не знаешь, чего ждать от нашей погоды в любом сезоне. Или наоборот – жители Эстонии хорошо знают, что от местной погоды можно ожидать любых неожиданностей.
Но лучше всего осведомлены об особенностях здешнего климата лесные обитатели: звери, птицы, растения и, конечно, грибы. Эти необычные существа неспроста выделены биологами в отдельное царство грибов: в их образе жизни так много необычного и непохожего на других лесных обитателей.
Есть много грибов, которые растут даже зимой, на погоду не жалуясь. Например, в эти январские дни – то снежные, то слякотные – можно повстречаться с такими представителями грибного царства, что неустанно трудятся круглый год, выполняя важную работу по очищению леса от старых, упавших или больных деревьев, превращая их в труху.
Особенно старательны в этом деле грибы-трутовики, ферменты которых способны расщеплять компоненты древесины – лигнин и целлюлозу, вызывая белую и бурую гниль, разрушающую структуру волокон древесины. Это, например, один из ярких представителей „санитаров леса“ – трутовик настоящий, вызывающий белую гниль у деревьев лиственных пород.
Ещё один полезный лесной труженик-санитар – трутовик берёзовый или берёзовая губка, также вызывающая белую гниль у старых и больных берёз. Эти трутовички не знают что такое „грибной сезон“, так как активны круглый год. Поэтому, отправляясь сегодня в зимний лес, можно быть абсолютно уверенным на непременную встречу с ними.
Про следующий гриб сегодня, наверное, наслышаны абсолютно все: о чаге говорят и рассказывают так много хорошего – в магазинах и аптеках можно найти изготовленные на её основе разнообразные чаи, настойки и эликсиры, в описаниях которых перечислен целый ряд полезных и целительных свойств, так что просто невозможно удержаться от такой покупки.
А между тем, чага, или по научному – трутовик скошенный, довольно распространённый гриб в наших берёзовых лесах.
Зимой встретиться с ним можно гораздо чаще, так как в обезлиственном лесу увидеть его на стволе берёзы легче.
Если срезать нарост чаги с берёзы (а сделать это без пилы будет непросто), очистить от чёрного верхнего и мягкого нижнего слоёв, а затем накрошить всё на небольшие кусочки, высушить и заварить, например, в термосе, то польза от такого целебного чая, помноженная на энергию свежего морозного воздуха и удовольствие от лесной прогулки, обязательно скажутся положительно на вашем иммунитете.
Как всегда, на старом месте уже несколько лет подряд приветствует меня неунывающая семейка филлотопсисов. Этот гриб ещё называют вёшенкой оранжевой, хотя он никакого отношения к вёшенкам не имеет, разве что немного похож по форме и плодовитости. Филлотопсис не ядовит, но и не считается съедобным из-за неприятного запаха и горечи.
Настоящие родственники филлотопсиса это рядовки, говорушки и опята, например, опёнок зимний, который в эти дни тоже попадается в лесу.
Зимний опёнок потому так и называется, что предпочитает зимний период, видимо, понимает, что конкурентов зимой у него в лесу немного. Семейки этих замечательных и вкусных грибов можно встретить на пнях и стволах упавших деревьев почти всю зиму. Они не боятся холодов, замирая в морозное время, но снова продолжают плодоносить, как только температура начинает приближаться к нулевой и становится ещё выше.
С осени в лесу можно найти среди опавшей листвы крошечные грибы – стробилюрусы, которые растут на еловых и сосновых шишках. Вначале кажется, что они растут прямо из земли, но если попробовать поддеть их пальцами или палочкой под корешок, то из-под земли обязательно покажется старая шишка.
Вот эти стробилюрусы, растущие на еловых шишках, называются съедобными, значит, их можно есть, но сколько же их нужно собрать, чтобы сделать даже небольшую порцию грибного блюда?
Стробилюрусы так же, как и зимние опята, не боятся морозов и, переждав холодное время, вновь продолжают гордо возвышаться на шишках во время оттепелей.
Семейка грибов цитидий ивовых украшает своим ярким нарядом однообразную картинку зимнего леса.
И эти жёлто-оражевые шарики лесной икры на стволе упавшей ели – грибки, которые называются дакримицесом исчезающим – тоже выглядят ярким натюрмортом, украшающим зимнее однообразие леса.
Нередко в эти дни встречается и ещё один необычный гриб – флебия радиальная – всегда выглядящий по-разному: то в виде сплошной плесеневидной корки, то подобно морщинистому цветку округлой формы, а в этом случае – как губкообразный нарост со складчатой поверхностью, заполняющий собой трещины в коре дерева.
А здесь другая форма флебии с выступившими на её поверхности каплями экссудата – излишней жидкости, накапливающейся в теле гриба в процессе роста, от которой гриб избавляется, как будто потея.
Часто уже издалека привлекает к себе внимание другой яркий гриб – пениофора лососёвая, в некоторых стадиях развития действительно напоминающая собой лососёвую икру. Здесь пениофора пока что выглядит просто как красновато-оранжевая корочка на ветке.
Семья грибов пликатуропсисов курчавых всегда в многочисленном составе. Цвет этого гриба варьируется от совершенно белого до разных оттенков охряного.
А крошечные грибы нектрия киноварно-красная – розоватые крупинки-шарики размером около 1-3 миллиметров – вообще трудно разглядеть вначале, если не быть внимательным. Эти маленькие грибы, тем не менее, работают так же, как и крупные трутовики, вызывая белую гниль древесины.
Эксидия сжатая – ещё один необычный гриб, не боящийся холодной погоды, главное для него, чтобы хватало влаги – а её-то у нас всегда в излишке. Эти грибы, относящиеся к семейству эксидиевых, внешне выглядят как студенистые или желеобразные полупрозрачные образования от светло-коричневого и бежевого до абсолютно чёрного цвета.
Эта эксидия сжатая в более тёплую погоду или при оттепелях среди зимы, например, как в этом январе, выглядит словно мармеладная конфета.
В морозные дни эксидия превращается в леденец, но после, дождавшись тёплой погоды, вновь продолжит активно расти.
Другая эксидия – железистая – иногда внешне по форме и цвету напоминает сахарный петушок на палочке (если ещё кто-то помнит такую распространённую в былые годы сладость).
Но в эти дни мне попадались только тёмные варианты этого гриба.
Эксидия железистая во влажную погоду может разрастаться в большую колонию.
Иногда дакримицес и эксидию за их студенистое плодовое тело называют дрожалками, но всё же настоящие дрожалки – это другое семейство грибов. Например, вот такой грибок – дрожалка оранжевая – действительно может дрожать даже от лёгкого ветерка, потому так и называется.
Дрожалка оранжевая – съедобный гриб, и даже есть сведения о его целебных свойствах, но лучше всего знают о пользе дрожалки в далёком Китае, где разные виды грибов этого семейства специально выращивают и употребляют в свежем виде.
В морозы дрожалка оранжевая, как и эксидии, тоже превращается в леденец, который, оттаяв в оттепель, снова весело задрожит на ветру.
Аскокорине мясная никакого отношения к мясу не имеет, и названа так только из-за своего внешнего вида, видимо, напомнившего какому-то микологу комочек мясного фарша. Тело гриба выглядит студнеобразно, как и у эксидий и дрожалок, но с ними аскокорине в родстве не состоит. Обычно этот гриб можно часто найти осенью, но, как видим, ему и зимы не страшны.
Панеллюс нежный – также обычно осенний вид грибов, но и он неплохо себя чувствует среди зимы. Рядом с грибком лежит симпатичный фрагмент лишайника псевдевернии зернистой, которую можно часто увидеть, висящей на ветвях деревьев в наших лесах.
И неожиданная встреча – ледяные волосы в январском лесу!
Про ледяные волосы здесь HYPERLINK „https://www.rmk.ee/orghanizatsiia/blog/ledyanye-volosy„уже рассказывалось, но в этот раз удивило то, что они образовались в непривычное для них время. Как правило, это чудо природы появляется в бесснежные дни поздней осени или ранней весны, когда днём температура поднимается чуть выше нуля, а ночью резко опускается до минус трёх-пяти. Тогда на ветках деревьев, заражённых похожим на плесень грибом Exidiopsis effusa, и появляются ледяные волосы.
Это, вероятно, первое в наступившем году появление ледяных волос, но впереди ещё наверняка будут похожие погодные условия и энтузиасты смогут их увидеть не раз. Надо только не проспать.
А этот гриб часто называют вестником весны, так как саркосцифа австрийская появляется весной одной из первых, не дожидаясь, пока растает последний снег. Яркий алый цвет гриба, похожего на крошечный китайский фонарик, виден уже издалека на тёмной подстилке из прошлогодних листьев. Этот январский гриб, кажется, предупреждает, что до весны не так уже и долго осталось.“