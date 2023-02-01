Ирина Эмбрих: не надо делать из спортсменов козлов отпущения

„Прежде всего хочу сказать, что поддерживаю украинский народ, который защищает себя и отстаивает целостность государства Украина, в войне, развязанной российским правительством. Безусловно, российского флага, флага страны - агрессора, не должно быть на международных соревнованиях. Но не все жители России поддерживают агрессию, не надо забывать, что они также являются жертвами войны. Как жителей Украины, так и жертв режима на территории России, по моему мнению, следует поддерживать и помогать. Если запретить участие в соревнованиях всем российским спортсменам, то „коллективный Путин“ добьётся своей цели, укажет на ненависть европейцев к русским. Только показав, что „коллективная Европа“ готова протянуть руку помощи людям, разделяющим европейские ценности, мы возможно сможем в будущем увидеть Россию, которая будет безопасна и приветлива к другим странам. Господин Горбачёв - наглядный пример. Человек, который враждебный СССР превратил в страну, сломавшую берлинскую стену и уменьшившую количество ядерных боеголовок в два раза и много другого, что не прижилось в российском обществе. О причинах разворота можно спорить, возможно, одна из них - отсутствие поддержки со стороны „коллективного запада“, - отметила Ирина Эсбрих.

RusDelfi задал несколько вопросов Ирине Эмбрих - эстонской фехтовальщице на шпагах, олимпийской чемпионке, чемпионке мира и Европы, многократному призёру чемпионатов мира, Европы и Европейских игр.

„Не бывает нейтральности, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирании пытаются использовать спорт ради своих идеологических интересов. Очевидно, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью“, - добавил украинский президент.

„Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего председателя Международного олимпийского комитета. Не раз с ним говорил, и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования“, - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Когда МОК заявил, что есть условия, при которых российские спортсмены могут выступить на Олимпийских играх, что вы подумали?

Когда я узнала о решении МОК, у меня не было однозначного ответа, правильное ли это решение, так как проблема бойкота, как отдельными спортсменами, так и командами, будет иметь место. Так и сейчас, с одной стороны я за то, чтобы спортсменов, которые как открыто поддерживают Украину (Рублёв, Касаткина и много, уверена, других, не только теннисистов), так и не высказываются „за“ войну в Украине, допустить на соревнования, с другой стороны, как на это будут реагировать спортсмены из Украины, я не знаю. Я не понимаю, как решить эту проблему.

В заявлении говорится, что МОК рассматривает варианты допуска спортсменов, которые никак не одобряли войну. Это точно достаточное условие?

Моё мнение, если человек не поддерживает власть в России и не выступает за войну, развязанную РФ, то он должен иметь право выступать на международных соревнованиях. Очень сложно, находясь на территории агрессора, даже молчать. Можно вспомнить оккупацию Эстонии, много ли было людей, открыто выражавших несогласие с режимом, установившимся в Эстонии в 1940 году. Тем не менее, в 1991 году большинство жителей страны поддержало восстановление независимости Эстонии.

Спорт должен быть вне политики, или спорт и политика - это единое целое?

Спорт – объединяющая сила. Он служит сближению разных людей, разных народов и стран. Безусловно, известность страны измеряется, в том числе, количеством медалей с титульных соревнований. Но это не значит, что спорт и политика единое целое.

Если бы вам в нынешнее время пришлось на Олимпиаде встретиться с представителями России, то как бы вы поступили?