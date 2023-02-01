АНАЛИЗ И ГРАФИКИ | Каллас, Хельме или Ратас? Надежда стать премьер-министром есть у всех троих

Поэтому Центристской партии надо бы, чтобы поддержку теряли Партия реформ, Eesti 200 или соцдемы, и чтобы отвернувшийся от них избиратель проголосовал бы за кого-то из тройки ЦП-EKRE-Isamaa. Но, к сожалению для однопартийцев Ратаса, более вероятен вариант, что голос избирателя какой-либо партии из более либеральной тройки уйдет просто другой партии из той же идеологической тройки.

Надежду Ратаса вновь возглавить правительство омрачают два фактора. Во-первых, его амбициям не отвечает то, что поддержка Центристской партии растет за счет EKRE. Плохая новость для него состоит и в том, что партия Isamaa (“Отечество“) балансирует на грани избирательного барьера. Это означает, что второе правительство Ратаса (т.е. коалиция ЦП - EKRE-Isamaa) получает на данный момент не 57 мест, как в 2019, а лишь 48.

Вряд ли руководимая Ратасом партия будет претендовать на победу на выборах, но при формировании новой правительственной коалиции их сложно будет обойти. Ратас может украдкой подумать и о должности премьера. Логической предпосылкой этого здесь можно считать то, что для этого Центристская партия (ЦП) должна обойти EKRE, председатель которой Мартин Хельме в многочисленных рекламных роликах позиционирует себя „следующим премьер-министром Эстонии“.

Центристы в игру вернулись, но до кресла премьер-министра Ратасу (и Хельме) на данный момент немного не хватает.

Если учесть, что как Партия реформ, Eesti 200 (“Эстония 200“), так и социал-демократы исключили сотрудничества с Эстонской консервативной народной партией (EKRE), то остается пять возможных комбинаций для тройственного союза. Поскольку проще управлять с меньшим числом партнеров по коалиции, то после восстановления независимости Эстонии в нашей стране ни разу не было правящих коалицией с участием четырех или более партий.

Самый либеральный за многие годы правящий союз? Поживем-увидим

48 голосов набирает по состоянию на сегодняшний день и находящаяся у власти коалиция, состоящая из Партии реформ, социал-демократов и Isamaa.

Если в этой тройке заменить Isamaa на новичка большой политики - Eesti 200, то у них в результате будет 53 депутатских мандата (из 101). Запас небольшой, учитывая возможных перебежчиков, а также вероятность болезни депутатов или их дальних поездок. Тот, кто мечтает о либеральной коалиции, должен надеяться, что эта новая тройка сможет немного нарастить свою поддержку. Но и здесь нужно признать: основные изменения рейтингов у схожих по идеологии партий происходят за счет друг друга.

Осмелится ли Партия реформ взять в коалицию Eesti 200, с которой у реформистов нет опыта взаимодействия? Лаури Ляэнеметс и его социал-демократы и без того доставляют хлопоты. Не факт, что Eesti 200 как новая партия очень жаждет нести ответственность за действия правительства. Во-первых, возникает опасность остаться в тени близкой по мировоззрению Партии реформ и растерять свою поддержку. Во-вторых, для их только зарождающейся партийной структуры десяток политиков „на полной ставке“ может быть совершенно достаточно. В отличие от других партий, там нет нервозности из-за потери нынешних должностей.

Все эти вопросы возникнут и в случае, если рассматривать самую правую коалицию (после второго правительства Анспипа в составе Партии реформ и Isamaa) - то есть к упомянутым Партии реформ и Isamaa добавить Eesti 200. По состоянию на данный момент у этой троицы было бы 52 места.

Математика благоволит классическому тандему

55 мест в парламенте дает правительственной коалиции уже достаточный запас. Его мы увидим только в тандеме Партии Реформ и Центристской партии.

Личные отношения председателей обеих партий - Каи Каллас и Юри Ратаса - такой возможности казалось бы не способствуют, но политические ставки могут быть слишком велики, чтобы цепляться за мелочи. Учитывая состояние партийной кассы центристов, для них каждый работающий в политике „на полной ставке“ человек - на вес золота.

А может всё остаться так, как есть. Кая Каллас продолжит работу премьер-министром, а Юри Ратас, держа почтительную дистанцию от Дома Стенбока, - председателем Рийгикогу. EKRE в этом случае придется ругать небесную канцелярию, которая выпустила воздух из их предвыборной кампании. Если февраль и будет холодным, то это отразится на счетах за свет и тепло слишком поздно, чтобы оказать решающее влияние на результаты выборов в самом начале марта (5 числа). Партия Eesti 200 смогла бы некоторое время наслаждаться зоной комфорта, а социал-демократы и Isamaa должны будут смириться с местами на балконе эстонской политики.