АНАЛИЗ И ГРАФИКИ | Каллас, Хельме или Ратас? Надежда стать премьер-министром есть у всех троих(12)
Разница между возможными вариантами коалиций после выборов Рийгикогу 5 марта, невелика, но выявленная опросом тенденция говорит в пользу одного из них, пишет Delfi.
Результаты опроса, проведенного социологической фирмой Norstat AS по заказу НКО „Институт изучения общества“ (MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut) показывают снижение рейтинга Эстонской консервативной народной партии и рост поддержки Центристской партии. Это создает новую ситуацию для возможных коалиций после парламентских выборов.
Если учесть, что как Партия реформ, Eesti 200 (“Эстония 200“), так и социал-демократы исключили сотрудничества с Эстонской консервативной народной партией (EKRE), то остается пять возможных комбинаций для тройственного союза. Поскольку проще управлять с меньшим числом партнеров по коалиции, то после восстановления независимости Эстонии в нашей стране ни разу не было правящих коалицией с участием четырех или более партий.
На первом графике - рейтинги партий. Ниже идут графики, которые показывают, какую поддержку в 101-местном парламенте имели бы различные варианты коалиций.
Подсчет: Martin Mölder
Центристы в игру вернулись, но до кресла премьер-министра Ратасу (и Хельме) на данный момент немного не хватает.
Вряд ли руководимая Ратасом партия будет претендовать на победу на выборах, но при формировании новой правительственной коалиции их сложно будет обойти. Ратас может украдкой подумать и о должности премьера. Логической предпосылкой этого здесь можно считать то, что для этого Центристская партия (ЦП) должна обойти EKRE, председатель которой Мартин Хельме в многочисленных рекламных роликах позиционирует себя „следующим премьер-министром Эстонии“.
Надежду Ратаса вновь возглавить правительство омрачают два фактора. Во-первых, его амбициям не отвечает то, что поддержка Центристской партии растет за счет EKRE. Плохая новость для него состоит и в том, что партия Isamaa (“Отечество“) балансирует на грани избирательного барьера. Это означает, что второе правительство Ратаса (т.е. коалиция ЦП - EKRE-Isamaa) получает на данный момент не 57 мест, как в 2019, а лишь 48.
Поэтому Центристской партии надо бы, чтобы поддержку теряли Партия реформ, Eesti 200 или соцдемы, и чтобы отвернувшийся от них избиратель проголосовал бы за кого-то из тройки ЦП-EKRE-Isamaa. Но, к сожалению для однопартийцев Ратаса, более вероятен вариант, что голос избирателя какой-либо партии из более либеральной тройки уйдет просто другой партии из той же идеологической тройки.
Самый либеральный за многие годы правящий союз? Поживем-увидим
48 голосов набирает по состоянию на сегодняшний день и находящаяся у власти коалиция, состоящая из Партии реформ, социал-демократов и Isamaa.
Если в этой тройке заменить Isamaa на новичка большой политики - Eesti 200, то у них в результате будет 53 депутатских мандата (из 101). Запас небольшой, учитывая возможных перебежчиков, а также вероятность болезни депутатов или их дальних поездок. Тот, кто мечтает о либеральной коалиции, должен надеяться, что эта новая тройка сможет немного нарастить свою поддержку. Но и здесь нужно признать: основные изменения рейтингов у схожих по идеологии партий происходят за счет друг друга.
Осмелится ли Партия реформ взять в коалицию Eesti 200, с которой у реформистов нет опыта взаимодействия? Лаури Ляэнеметс и его социал-демократы и без того доставляют хлопоты. Не факт, что Eesti 200 как новая партия очень жаждет нести ответственность за действия правительства. Во-первых, возникает опасность остаться в тени близкой по мировоззрению Партии реформ и растерять свою поддержку. Во-вторых, для их только зарождающейся партийной структуры десяток политиков „на полной ставке“ может быть совершенно достаточно. В отличие от других партий, там нет нервозности из-за потери нынешних должностей.
Все эти вопросы возникнут и в случае, если рассматривать самую правую коалицию (после второго правительства Анспипа в составе Партии реформ и Isamaa) - то есть к упомянутым Партии реформ и Isamaa добавить Eesti 200. По состоянию на данный момент у этой троицы было бы 52 места.
Математика благоволит классическому тандему
55 мест в парламенте дает правительственной коалиции уже достаточный запас. Его мы увидим только в тандеме Партии Реформ и Центристской партии.
Личные отношения председателей обеих партий - Каи Каллас и Юри Ратаса - такой возможности казалось бы не способствуют, но политические ставки могут быть слишком велики, чтобы цепляться за мелочи. Учитывая состояние партийной кассы центристов, для них каждый работающий в политике „на полной ставке“ человек - на вес золота.
А может всё остаться так, как есть. Кая Каллас продолжит работу премьер-министром, а Юри Ратас, держа почтительную дистанцию от Дома Стенбока, - председателем Рийгикогу. EKRE в этом случае придется ругать небесную канцелярию, которая выпустила воздух из их предвыборной кампании. Если февраль и будет холодным, то это отразится на счетах за свет и тепло слишком поздно, чтобы оказать решающее влияние на результаты выборов в самом начале марта (5 числа). Партия Eesti 200 смогла бы некоторое время наслаждаться зоной комфорта, а социал-демократы и Isamaa должны будут смириться с местами на балконе эстонской политики.