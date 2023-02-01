Правда ли, что в аэропорту Штутгарта появились плакаты с призывом к властям Германии не передавать Украине танки?
В январе 2023 года в Сети появились сообщения, что в штутгартском аэропорту на электронном табло высветили призыв к немецким властям не посылать в Украину танки Leopard. Мы проверили эту новость на достоверность.
В многочисленных интернет-публикациях новость подкрепляют фотографией, на которой, как утверждается, запечатлено одно из помещений в аэропорту Штутгарта, где на экране на фоне немецкого флага появилось следующее объявление: „Пусть „Леопарды“ останутся в Германии! Остановите грабёж бундесвера!“ Подразумевается, что это высказывание выражает позицию многих жителей страны по вопросу о передаче танков Украине.
Вирусный снимок появился во многих Telegram-каналах, среди которых „Ne.Сахар» (221 000 просмотров на момент написания этого разбора), Voblya (169 000), „Сводки Юрия Подоляки» (150 000), „Яков Кедми» (79 000), „Военный обозреватель» (60 000), Rogandar News (56 000), „Эхо войны» (35 000), „Михалков в Telegram» (34 000), „Гильза» (14 000), Pravda.ru (10 000) и др. Также это фото можно найти в Twitter (примеры тут, тут, тут и тут), „ВКонтакте“ (тут, тут и тут) и на Reddit.
Для начала мы убедились, что распространяемое фото действительно сделано в зале вылетов аэропорта Штутгарта — в Сети можно найти множество снимков этого же места с той же лестницей, эскалатором и монитором.
Затем мы поискали публикации в иностранных СМИ, где бы упоминалось наличие таких баннеров в немецком аэропорту или был приведён вирусный снимок, но ничего не смогли найти. Более того, у нас не получилось отыскать в соцсетях ни одной другой фотографии из аэропорта Штутгарта, где был бы запечатлён тот же экран с призывом к немецким властям, что и на вирусном фото, ни по геотегам, ни по хештегам, ни по ключевым словам. Это кажется крайне маловероятным, учитывая, как широко обсуждается тема о немецких танках внутри и за пределами ФРГ и тот факт, что штутгартский аэропорт — один из крупнейших в Германии (7 млн пассажиров за 2022 год).
„Проверено“ обратилось за комментарием к работникам аэропорта. Под одним из англоязычных твитов с вирусным фото мы тэгнули верифицированный аккаунт Flughafen Stuttgart («Аэропорт Штутгарт“) и спросили, правдиво ли фото из поста или же это фейк. Нам ответили, что снимок сфальсифицирован. Наши коллеги из украинского фактчекингового проекта StopFake отправили запрос пресс-службе штутгартского аэропорта и получили ответ от Беате Шлейхер, старшего эксперта по связям со СМИ. По её оценке, вирусное фото было смонтировано: „Экраны, которые можно увидеть на фотографии из постов в Facebook, транслируют только коммерческие рекламные ролики или периодические уведомления для пассажиров о проверках безопасности или других оперативных изменениях“.
К сожалению, найти оригинальное неизменённое фото, ставшее основой подделки, „Проверено“ не смогло. Мы предполагаем, что исходный снимок мог быть сделан не в 2023 и даже не в 2022 году. Если обратить внимание на правый край вирусной фотографии, то можно заметить небольшой фрагмент некой таблички. При крупном приближении и изменении насыщенности изображения видно, что она поделена на четыре части: три чёрные и одну синюю (причём порядок такой: чёрная, чёрная, синяя, чёрная). Сравнив вирусное фото с другими сделанными в разное время снимками этого места, мы установили, что там расположены указатели. Однако в 2022 году они выглядели по-другому: в январе прошлого года там висел лишь синий указатель, затем снизу к нему добавили один чёрный. А четыре указателя с тем порядком цветов, что и на вирусном фото, висели гораздо раньше. Найти свежие фото за январь 2023 года нам не удалось.
Самая ранняя публикация из тех, что мы видели, обнаружилась по ключевым словам в Telegram-канале „Пономарь» (87 000 просмотров). Там указано, что фото прислал анонимный подписчик, а сам пост был опубликован 20 января 2023 года в 17:23 по московскому времени. „От подписчиков. У нас в Германии появились баннеры в аэропорту Штутгарта, на которых призывают не давать „Леопарды“ Украине. Снимал сам. Под Рамштайн сделали, точно говорю“ — так начинается текст записи. В посте сослались на международные конференции союзников Украины на авиабазе Рамштайн, последняя из которых состоялась 20 января 2023 года.
В разборах „Проверено“ канал „Пономарь“ встречается далеко не первый раз. Например, он распространял недостоверное сообщение о том, что украинские военные сожгли нидерландский флаг, перепутав его с российским, выдавал цитату Джо Байдена из сатирического издания за подлинное высказывание американского президента и делился фейковой обложкой испанского сатирического журнала El Jueves с карикатурой на польского президента Анджея Дуду. Более того, „Пономарь“ не первый раз становится первоисточником фейков: в августе прошлого года в этом канале размещали фальшивый скриншот твита бывшего министра обороны Японии и поддельное фото эстонской формы для выезжающих за рубеж. В обоих случаях, как и в этот раз, уточнялось, что материалы якобы прислали подписчики „Пономаря“.
Примерно в то же время, что и фотография якобы из аэропорта Штутгарта, по Сети распространили снимок таблички в зоопарке Берлина, где работники якобы попросили посетителей не кормить леопардов „пустыми разговорами Зеленского“, потому что животных может тошнить. Мы проверили подлинность фото, и оно тоже оказалось поддельным.
Итог: Фейк