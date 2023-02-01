Правда ли, что в аэропорту Штутгарта появились плакаты с призывом к властям Германии не передавать Украине танки?

„Проверено“ обратилось за комментарием к работникам аэропорта. Под одним из англоязычных твитов с вирусным фото мы тэгнули верифицированный аккаунт Flughafen Stuttgart («Аэропорт Штутгарт“) и спросили, правдиво ли фото из поста или же это фейк. Нам ответили , что снимок сфальсифицирован. Наши коллеги из украинского фактчекингового проекта StopFake отправили запрос пресс-службе штутгартского аэропорта и получили ответ от Беате Шлейхер, старшего эксперта по связям со СМИ. По её оценке, вирусное фото было смонтировано: „Экраны, которые можно увидеть на фотографии из постов в Facebook, транслируют только коммерческие рекламные ролики или периодические уведомления для пассажиров о проверках безопасности или других оперативных изменениях“.

Затем мы поискали публикации в иностранных СМИ, где бы упоминалось наличие таких баннеров в немецком аэропорту или был приведён вирусный снимок, но ничего не смогли найти. Более того, у нас не получилось отыскать в соцсетях ни одной другой фотографии из аэропорта Штутгарта, где был бы запечатлён тот же экран с призывом к немецким властям, что и на вирусном фото, ни по геотегам, ни по хештегам, ни по ключевым словам. Это кажется крайне маловероятным, учитывая, как широко обсуждается тема о немецких танках внутри и за пределами ФРГ и тот факт, что штутгартский аэропорт — один из крупнейших в Германии ( 7 млн пассажиров за 2022 год).

Для начала мы убедились, что распространяемое фото действительно сделано в зале вылетов аэропорта Штутгарта — в Сети можно найти множество снимков этого же места с той же лестницей, эскалатором и монитором.

К сожалению, найти оригинальное неизменённое фото, ставшее основой подделки, „Проверено“ не смогло. Мы предполагаем, что исходный снимок мог быть сделан не в 2023 и даже не в 2022 году. Если обратить внимание на правый край вирусной фотографии, то можно заметить небольшой фрагмент некой таблички. При крупном приближении и изменении насыщенности изображения видно, что она поделена на четыре части: три чёрные и одну синюю (причём порядок такой: чёрная, чёрная, синяя, чёрная). Сравнив вирусное фото с другими сделанными в разное время снимками этого места, мы установили, что там расположены указатели. Однако в 2022 году они выглядели по-другому: в январе прошлого года там висел лишь синий указатель, затем снизу к нему добавили один чёрный. А четыре указателя с тем порядком цветов, что и на вирусном фото, висели гораздо раньше. Найти свежие фото за январь 2023 года нам не удалось.

Самая ранняя публикация из тех, что мы видели, обнаружилась по ключевым словам в Telegram-канале „Пономарь» (87 000 просмотров). Там указано, что фото прислал анонимный подписчик, а сам пост был опубликован 20 января 2023 года в 17:23 по московскому времени. „От подписчиков. У нас в Германии появились баннеры в аэропорту Штутгарта, на которых призывают не давать „Леопарды“ Украине. Снимал сам. Под Рамштайн сделали, точно говорю“ — так начинается текст записи. В посте сослались на международные конференции союзников Украины на авиабазе Рамштайн, последняя из которых состоялась 20 января 2023 года.

В разборах „Проверено“ канал „Пономарь“ встречается далеко не первый раз. Например, он распространял недостоверное сообщение о том, что украинские военные сожгли нидерландский флаг, перепутав его с российским, выдавал цитату Джо Байдена из сатирического издания за подлинное высказывание американского президента и делился фейковой обложкой испанского сатирического журнала El Jueves с карикатурой на польского президента Анджея Дуду. Более того, „Пономарь“ не первый раз становится первоисточником фейков: в августе прошлого года в этом канале размещали фальшивый скриншот твита бывшего министра обороны Японии и поддельное фото эстонской формы для выезжающих за рубеж. В обоих случаях, как и в этот раз, уточнялось, что материалы якобы прислали подписчики „Пономаря“.

Примерно в то же время, что и фотография якобы из аэропорта Штутгарта, по Сети распространили снимок таблички в зоопарке Берлина, где работники якобы попросили посетителей не кормить леопардов „пустыми разговорами Зеленского“, потому что животных может тошнить. Мы проверили подлинность фото, и оно тоже оказалось поддельным.

Итог: Фейк