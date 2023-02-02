МНЕНИЕ | Дмитрий Иванов: Много ли потеряли жители Эстонии от запрета российских телеканалов?(2)
Запрет на ретрансляцию в Эстонии российских телеканалов хоть вначале и вызвал удивление и даже непонимание со стороны некоторых русскоязычных жителей, по состоянию на нынешнее время он явно выполнил свою задачу — поляризация внутри общества сократилась, а пропагандистские нарративы восточного соседа уже не являются основными в настроениях местных неэстонцев, пишет публицист Дмитрий Иванов в своей колонке для RusDelfi.
Сразу оговорюсь, сам я выступаю против любого ограничения свободы слова в общепринятых рамках этого понятия. Вместе с тем я вполне осознаю, что данная свобода без ограничений может быть реализована лишь в том случае, если несущие различные позиции игроки находятся примерно в равных весовых категориях. Сравнивать же бюджеты на трансляцию общественно значимой информации, к примеру, российского Первого канала, телеканала „Россия 1“ или НТВ с эстонским ETV+ или даже всей Эстонской телерадиовещательной корпорацией (ERR) просто смешно. Вот и выходит, что регуляция доступности информации является единственной возможностью балансирования потоков. Не полного запрета, а именно балансирования.