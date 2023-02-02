МНЕНИЕ | Дмитрий Иванов: Много ли потеряли жители Эстонии от запрета российских телеканалов?

Сразу оговорюсь, сам я выступаю против любого ограничения свободы слова в общепринятых рамках этого понятия. Вместе с тем я вполне осознаю, что данная свобода без ограничений может быть реализована лишь в том случае, если несущие различные позиции игроки находятся примерно в равных весовых категориях. Сравнивать же бюджеты на трансляцию общественно значимой информации, к примеру, российского Первого канала, телеканала „ Россия 1“ или НТВ с эстонским ETV+ или даже всей Эстонской телерадиовещательной корпорацией (ERR) просто смешно. Вот и выходит, что регуляция доступности информации является единственной возможностью балансирования потоков. Не полного запрета, а именно балансирования.

Говоря о прекращении ретрансляции телеканалов в кабельных сетях, следует учитывать, что полностью поступления новостей из России, в т.ч. от упомянутых производителей, никто не перекрывал — любой желающий без труда найдёт нужный ему контент в Интернете. Но поскольку для этого нужно теперь предпринимать определённые дополнительные действия, то просто так информационный поток соседнего государства уже в прежнем объёме на нас не льётся, а значит и позиция других сторон начинает доходить до потребителя, что весьма неплохо для составления объективной картины происходящего. Вне зависимости от того, каких личных убеждений придерживается тот или иной телезритель.