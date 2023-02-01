Сталинград вместо Волгограда и бюст Сталина: в России сходят с ума от победобесия

Самым заметным напоминанием о празднике для меня, как для автомобилиста, стали билборды. Администрация выкупила их группами, разместила на них красочные фото участников Сталинградской Битвы: от рядовых и санитаров, до командующих фронтами. Есть дороги в городе, по которым можно ехать минут 10 и с каждого билборда на тебя будет смотреть участник битвы. Как молодой, так и в возрасте. Это яркий показатель акцента празднования.

„Праздник победы в Сталинградской битве в этом году не более милитаризирован и политизирован, чем обычно это бывает 9-го мая. Будет парад военной техники на главной площади города, многочисленные реконструкции боёв, но юнармейцев с нашитыми символами „спецоперации“ или любых других напоминаний о текущей ситуации в широком доступе нет.

Оба мероприятия приурочили к 80-летию победы в Сталинградской битве. RusDelfi поговорил с жителем Волгограда Андреем (имя изменено и известно редакции) и выяснил, действительно ли в городе таким образом возвращают „культ личности“ и как местные жители относятся к происходящему.

Интересно, что дискуссия о переименовании города на постоянной основе идет уже некоторое время. По данным ВЦИОМ 67% волгоградцев против переименования города в Сталинград. Свою позицию местные жители чаще всего обосновывали тем, что это слишком дорого. Также горожане часто называли эту инициативу бессмысленной и отмечали, что не хотят жить прошлым. Только 26% поддержали переименование, отметив, что это „история и память о подвиге народа в Великой Отечественной войне“.

Скорбь уже давно в празднованиях и описаниях ВОВ в России ушла на второй, а может и третий план. Все помнят о том, что Сталинградская битва была самым кровопролитным сражением за всю историю человечества, но акценты делаются на другом: на героизме людей, на гордости за страну.

Ощущения, что Сталину придают слишком большое значение, пока нет. Во-первых, кроме бюста Сталина на том же месте открыли и бюсты Жукова и Василевского. Во-вторых, в городе уже давно есть бюст Сталина напротив обкома местного КПРФ, и все реагируют спокойно. Сначала была, кажется, пара инцидентов: то краской обливали, то пытались украсть, но к этому относятся как к обычному вандализму, а не как к „справедливому возмездию врагу народов и кровопийце“. Ну, а в-третьих, все знают, кто добился победы в Сталинграде. Маршалам, генералам, простым солдатам и обычным людям стоят памятники, их именами названы улицы. Если вдруг после появления бюста Сталина начнутся разговоры, что без Иосифа Виссарионовича и птица бы не пролетела над городом, уверен, они быстро прекратятся.

История с переименованием города же такая: уже несколько лет подряд в честь памяти о ВОВ, город „полуофициально“ переименовывают в Сталинград 9 раз в год. В дни начала и окончания Сталинградской Битвы, в день начала контрнаступления советских войск в этой битве, 9 мая и ещё несколько дат. Это ни к чему не обязывает, паспорта не меняют, у детей, родившихся в эти даты в свидетельстве также пишут „Волгоград“ в графе „место рождения“. Это просто дань памяти, и не более. Разумеется, в городе есть активные группы, призывающие сменить имя городу, но всерьез это не рассматривают. Максимум, что удалось сделать сторонникам переименования - это добиться от губернатора создания группы по изучению мнения. Ну, и местные СМИ вовсю пестрят кликбейтными заголовками.

Среди моих знакомых разных поколений никаких разговоров о встревоженности или радости от того, что город, возможно, переименуют, я не слышал. Думаю, дело тут, во-первых, в том, что эта история очень далека от претворения в жизнь, а во-вторых, после референдумов о смене часовых поясов в городе, и тому, что было после этого, у горожан осталось чувство, что от них ничего не зависит. Все будет так, как решат политики, а они ни на что не повлияют“.

Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) был генеральным секретарем центрального комитета партии большевиков с 1922 по 1953 гг. Именно при нем в Эстонии прошли массовые депортации , в результате которых тысячи человек были вынуждены покинуть свою страну.