Эстонский экспресс
01.04.2023, 11:19

Если бы спасательный круг мог говорить! Тайна последнего рейса эстонского парохода

 (1)
КАК ЭТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ: Картина К. Меэля "Крушение парохода “Лиро”” (1939).
КАК ЭТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ: Картина К. Меэля "Крушение парохода “Лиро”” (1939).
ФОТО: Aron Urb | Eesti Meremuuseum SA

Крушение парохода „Лиро“ (Liro) в Балтийском море в декабре 1931 года стало самым масштабным несчастным случаем в Эстонии того времени, пишет Eesti Ekspress.

Принадлежавший Таллиннскому корабельному обществу пароход „Лиро“ с грузом угля отплыл из английского порта Халл 11 декабря 1931 года. В этот день судно видели в последний раз, до своего порта приписки в Таллинне „Лиро“ не дошел. Единственное, что было известно наверняка, — корабль попал в бушевавший несколько дней сильный шторм в Балтийском море. Первоначально решили, что „Лиро“ получил повреждения во время шторма и ушел в какой-нибудь порт на ремонт. Однако запросы, направленные в иностранные порты, не принесли результатов: „Лиро“ никто не видел.

Спасательный круг на Куршской косе

Поначалу в гибель „Лиро“ не верили, потому что от соседних стран не поступало никаких сообщений о том, что где-то были обнаружены остатки затонувшего корабля. Но шло время, и беспокойство возрастало.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии