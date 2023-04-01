Если бы спасательный круг мог говорить! Тайна последнего рейса эстонского парохода

Принадлежавший Таллиннскому корабельному обществу пароход „Лиро“ с грузом угля отплыл из английского порта Халл 11 декабря 1931 года. В этот день судно видели в последний раз, до своего порта приписки в Таллинне „Лиро“ не дошел. Единственное, что было известно наверняка, — корабль попал в бушевавший несколько дней сильный шторм в Балтийском море. Первоначально решили, что „Лиро“ получил повреждения во время шторма и ушел в какой-нибудь порт на ремонт. Однако запросы, направленные в иностранные порты, не принесли результатов: „Лиро“ никто не видел.