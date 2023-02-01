„14 лет унижений“. Как тренер издевался над спортсменами, склонял к сексу, но так и остался безнаказанным?

На откровения решилась одна из спортсменок, которая работала с Самбой. Она решила не раскрывать свое имя общественности, но известно, что все случилось зимой 2017 года. Легкоатлетка рассказала не только о насилии и домогательствах, но и постоянном психологическом давлении со стороны француза, а также преследовании других девушек. Самба с самого начала все отрицал, заявляя об отношениях по обоюдному согласию, пишет Sport24.

„Не вызывает сомнений то, что у этого тренера были интимные отношения с некоторыми из его спортсменок. Мы пытаемся установить, было ли согласие или нет“, — пояснил источник, знакомый с ситуацией.

Когда началось расследование, не все звездные легкоатлеты Самбы поддержали его. Баску выступил в поддержку тренера, а вот Бийо описывала время работы с ним как „14 лет унижений и ограничений“. Не остался в восторге от сотрудничества и Мартино-Лагард.

— Он был мастером секты. Он хотел проникнуть в головы людей, чтобы заставить их думать, что он единственный, кто существует, что, если мы уйдем от него, мы станем никем, что путь к успеху проходит только через него. Я не буду вдаваться во все подробности, которые были между ним и девушками, но я знаю путь и способы, которые он использовал для достижения своих целей и совершения отвратительных вещей, которые он сделал, если мы сможем это доказать.

Доказать виновность тренера так никто и не смог. В 2019 году дело Самбы было прекращено, потому что не удалось выяснить, какими были отношения между обвиняемым и жертвой, а отстранение от работы — отменено.

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