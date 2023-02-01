Чемпион Европы по карате погиб в Украине

Российский союз боевых искусств (РБСИ) в декабре прошлого года объявил о создании добровольческого отряда „Союз“ для участия в спецоперации в Украине (так в России называют войну в Украине - прим. RusDelfi). В него вошли известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств, в числе которых был Увицкий. Командиром отряда стал Рамиль Габбасов, исполнительный директор РСБИ, пишет РБК.



Увицкому был 41 год. Он являлся мастером спорта международного класса по карате кёкусинкай, чемпионом Европы 2010 года, серебряным призером чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы.