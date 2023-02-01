В Кохтла-Ярве появится возможность с помощью приложения бронировать время для занятий на закрытых стадионах(1)
На днях подвели итоги очередного этапа Конкурса инноваций умного города и выявили аж двух победителей: Spin Invest OÜ и Solintel OÜ. В обоих случаях технологические компании пропилотируют в городском пространстве Кохтла-Ярве свои инновационные проекты.
„Горожане на многих обсуждениях выражали желание видеть в городе технологичные, но простые решения. Это означает, что нам пришлось выбирать именно такие: чтобы каждый житель мог увидеть эти решения воочию и воспользоваться ими, а не чтобы это осталось незамеченным“, - рассказала координатор конкурса от Технополя Ольга Курдовская. Ольга Курдовская добавила, что здорово, что в город приходят новаторские решения и целью конкурса является способствовать технологическим предприятиям сделать свои первые шаги на пути к инновациям. От этого, по ее мнению, выигрывают все стороны - как самоуправления, так и жители, и сами стартапы.
„По сути самоуправление - это в некотором роде - будем честны - бюрократическая машина, и Технополь задумывал этот конкурс как возможность упростить это сотрудничество между городом и технологическими предприятиями.
Общее количество заявок за 2 года, в течение которых этот конкурс проходил, радует - свыше 40 проектов было представлено на рассмотрение. Хотелось бы, чтобы интерес со стороны самоуправления не угасал и впредь, потому что, кто знает, может какой-то из этих стартапов со временем станет новым „единорогом“, и уже о Кохтла-Ярве, как о городе, который стал пилотной площадкой для внедрения и использования технологий умного города, заговорят совсем по-другому“, - уверена Ольга Курдовская.
Закрытые спортивные площадки можно открыть для горожан, не опасаясь вандализма!
Один из победителей, Spin Invest OÜ, управляет веб-платформой и мобильным приложением MyGames.
Решение, предлагаемое MyGames, позволяет объединить разные спортивные площадки на одной онлайн-платформе, упрощая их поиск, бронирование и использование. Пользователи могут видеть, где именно расположены площадки, когда они заняты и когда есть свободное время для их бронирования. При необходимости возможна также предварительная оплата брони. После бронирования вы можете открыть дверь закрытой площадки, введя персональный код на клавиатуре или же прямо со своего смартфона. При необходимости автоматика поля также управляет освещением, водопроводными кранами, дверями раздевалки и другими необходимыми функциями.
Путем автоматизации спортивных сооружений в разных частях города таким образом будет создана сеть умных спортивных площадок, хорошо вписывающихся в концепцию умного города, и доступ людей к спортивным возможностям значительно улучшится.
„Мы подали заявку в Инновационный фонд Кохтла-Ярве, потому что увидели в этом прекрасную возможность внедрить и внедрить разработанное нами решение для умной спортивной площадки. Часто бывает трудно найти быстрый, простой и доступный способ попрактиковаться в игре с ракеткой или мячом. Закрытая и дорогая клубная модель благоприятствует посещению спортивных клубов людьми с более высокими доходами. В городе есть корты для игры в ракетки и мяч, но зачастую люди мало осведомлены об их расположении и условиях использования. Однако открытые для всех площадки часто находят нецелевое использование. Из-за риска вандализма многие спортивные площадки закрыты, и доступ к ним затруднен. В целом такая ситуация препятствует доступу людей к занятиям спортом, молодежь все меньше занимается так называемым „дворовым спортом“, – рассказал основатель MyGames Маргус Рандмяэ.
Фонари, производящие электричество
Второй победитель конкурса предложил городскому пространству Кохтла-Ярве „умное“ освещение, способное вырабатывать большую часть электроэнергии самостоятельно.
„Solintel разрабатывает и производит эффективные и умные уличные фонари, которые производят всю необходимую энергию из солнца и ветра. Такие светильники делают нашу городскую среду светлее, безопаснее и умнее, а также помогают уменьшить воздействие человека на окружающую среду“, - рассказал представитель Solintel OÜ Рауль Реэмет.
Умный многофункциональный уличный фонарь на солнечной и ветровой энергии - эффективное решение, работающее на платформе „Умный город“, простое в установке, дешевое в эксплуатации и обслуживании. Для управления освещением компания использует систему LUMOFLEX, которая уже работает в Таллинне и Тарту. Электричество, оставшееся летом, продается обратно в сеть, когда электроэнергия самая дорогая. Электричество, которого не хватает зимой, покупается в сети, когда электроэнергия самая дешевая. Предполагается установить два таких фонаря в промежутке между Ахтмеской части Кохтла-Ярве и Йыхви.
„Умная система бронирования спортивных площадок MyGames упрощает использование городских спортивных площадок и помогает сделать спорт ближе к людям. Это также помогает сократить административные расходы. Отрадно и то, что автор идеи родился в Кохтла-Ярве и вырос в наших краях.
Автономные уличные фонари Solintel участвуют в конкурсе уже во второй раз. Это настоящий пилотный проект, который в таком виде еще нигде не пробовался. Благодаря солнечной и ветровой энергии мы создаем больше света в городе и способствуем безопасности жителей. Поздравляю победителей конкурса и желаю им успехов в реализации проекта!“ - отметил советник по развитию управы Кохтла-Ярве Антон Макарьев.
Общая стоимость проекта MyGames 14 950 евро, из них 7 475 евро - поддержка из фонда „Умный город“ и столько же - самофинансирование. Проект Solintel оценивается в 22700 евро, из которых 12700 - самофинансирование, остальные средства идут из фонда инновационного конкурса.