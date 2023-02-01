В Кохтла-Ярве появится возможность с помощью приложения бронировать время для занятий на закрытых стадионах

В результате в городе появятся „умные“ спортивные площадки и „умное зеленое“ освещение.

„Горожане на многих обсуждениях выражали желание видеть в городе технологичные, но простые решения. Это означает, что нам пришлось выбирать именно такие: чтобы каждый житель мог увидеть эти решения воочию и воспользоваться ими, а не чтобы это осталось незамеченным“, - рассказала координатор конкурса от Технополя Ольга Курдовская. Ольга Курдовская добавила, что здорово, что в город приходят новаторские решения и целью конкурса является способствовать технологическим предприятиям сделать свои первые шаги на пути к инновациям. От этого, по ее мнению, выигрывают все стороны - как самоуправления, так и жители, и сами стартапы.

„По сути самоуправление - это в некотором роде - будем честны - бюрократическая машина, и Технополь задумывал этот конкурс как возможность упростить это сотрудничество между городом и технологическими предприятиями.

Общее количество заявок за 2 года, в течение которых этот конкурс проходил, радует - свыше 40 проектов было представлено на рассмотрение. Хотелось бы, чтобы интерес со стороны самоуправления не угасал и впредь, потому что, кто знает, может какой-то из этих стартапов со временем станет новым „единорогом“, и уже о Кохтла-Ярве, как о городе, который стал пилотной площадкой для внедрения и использования технологий умного города, заговорят совсем по-другому“, - уверена Ольга Курдовская.

Закрытые спортивные площадки можно открыть для горожан, не опасаясь вандализма!

Один из победителей, Spin Invest OÜ, управляет веб-платформой и мобильным приложением MyGames.