Поможем вместе! 11-летний Кевин нуждается в дорогом лекарстве

11-летний Кевин страдает тяжелой редкой болезнью — мышечной дистрофией Дюшенна. Это наследственное прогрессирующее заболевание мышц, встречающееся у пяти человек из 100 000, заболевание начинается в детстве. Сначала увеличивается объем пораженной мышечной ткани и возникает мышечная слабость, по мере усугубления заболевания истощаются все мышцы. Заболевание не влияет на умственные способности детей, но не позднее возраста 12-13 лет они оказываются в инвалидной коляске. Без лечения болезнь очень быстро прогрессирует и приводит к смерти к 20 годам.

Трансларна (Аталурен) используется для лечения детей с мышечной дистрофией Дюшенна старше 2 лет, способных ходить и имеющих редкую нонсенс-мутацию в гене DMD. В этом отношении Кевин соответствует всем критериям, что подтвердили Аннемиеке Аартсма-Рус, профессор генетики Лейденского университета в Нидерландах, и Катрин Ыунап, руководитель Центра компетенции по редким заболеваниям Тартуского университета, профессор клинической генетики.

„Лечение Трансларной было недавно одобрено в Великобритании, где оно будет финансироваться из государственных средств для всех пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна в возрасте старше 2 лет, которые еще ходят и имеют редкую нонсенс-мутацию в гене DMD, — сказала профессор Катрин Ыунап, — государственное решение было принято после 6-летнего периода клинических испытаний, где было замечено, что препарат отодвигает необратимую потерю мышечной массы и замедляет возникновение двигательных и дыхательных затруднений, в том числе потребность в дыхательном аппарате. Прямо сейчас Кевину нужно как можно раньше начать лечение, потому что сегодня ребенок еще ходит, но каждый отсроченный месяц снижает эффективность лечения, а после попадания в инвалидное кресле оно уже не имеет смысла“.

Но кто поможет ребенку, у которого нет самого главного – семьи? Кевин живет в детском доме, у него нет родителей, которые позаботились бы о ребенке. Кевин потерял своего дядю из-за той же болезни, от которой он сам страдает.