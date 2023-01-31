Международный валютный фонд обнадежил: США и Европа неплохо справляются с кризисом

В опубликованном во вторник новом прогнозе Международного валютного фонда осенний пессимизм уступил место умеренному оптимизму. Помогла теплая зима, масштабная господдержка и готовность населения тратить накопленные за годы карантина деньги. В результате МВФ улучшил и оценку экономического роста в мире в прошлом году, и прогноз на текущий год.

Россия оказалась в лидерах пересмотра. Еще в октябре МВФ прочил ей спад на 2,3% в 2023 году, но теперь ожидает небольшого подъема - на 0,3%. По двум причинам. Во-первых, европейское эмбарго на нефть не так сильно ударило по экспорту главного российского товара благодаря потолку цен. А во-вторых, Кремль резко увеличил госрасходы на войну, а они тоже учитываются в общей оценке роста благосостояния.

Однако российская экономика - лишь 2% мировой, и общий пересмотр в лучшую сторону не ее заслуга. Он объясняется тем, что крупнейшие развитые экономики - США и Европа - оказались устойчивее к кризису, чем думали. Но главное - развивающиеся страны растут быстрее развитых. Особенно это касается двух гигантов - Индии и Китая. Они обеспечат половину мирового экономического роста в текущем году, тогда как США и еврозона - лишь десятую часть.

В целом же МВФ полагает, что оживление потребления, инвестиций, производства и торговли приведет к росту мирового ВВП на 2,9% в текущем году после подъема на 3,4% в прошлом.

Обе оценки улучшены на 0,2 процентного пункта, что существенно, если учитывать, что мировой ВВП в прошлом году впервые превысил 100 трлн долларов. Однако это ниже среднегодового роста на 3,8%, наблюдавшегося с начала века и до пандемии (2000-2019 годы), несмотря на финансовый кризис 2008-2009 годов.