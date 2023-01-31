Правда ли, что деды министров здравоохранения и финансов Германии были высокопоставленными нацистскими чиновниками?

Только к нынешнему министру здравоохранения он не имеет никакого отношения. Создателей сюжета в программе „Человек и закон“ не смутило, что Лаутербах и Лаутербахер — это разные фамилии. Тем не менее немецкий сайт Correctiv проверил возможные родственные связи Лаутербаха и Лаутербахера. Детей обергруппенфюрера СС звали Йорг, Клаус и Ильзе — эту информацию нашли в архивах журналисты Braunschweiger Zeitung , когда исследовали биографию Лаутербахера. А родителей министра здравоохранения Лаутербаха зовут Вильгельм и Гертруда. Таким образом, ни имена, ни фамилии не совпадают, и никакой связи между министром и нацистским чиновником не прослеживается. Correctiv также обратился за комментарием в министерство здравоохранения и получил ответ: „Нет, Хартманн Лаутербахер не является дедушкой федерального министра Лаутербаха“.

Хартман Лаутербахер (1909–1988), действительно, был одним из видных нацистских чиновников. Ещё подростком он участвовал в деятельности молодёжных нацистских движений, а в 1927 году вступил в НСДАП (Национал-социалистическую партию). В 1934 году Лаутербахер занял второй по значимости пост в гитлерюгенде (стал начальником штаба организации), в Ганновере он руководил переселением местных евреев в гетто. После войны ему удалось сбежать, спустя много лет Лаутербахер вернулся в Германию.

Выпуск программы „ Человек и закон » был посвящён реабилитации нацизм а, которая сейчас якобы происходит в Германии. И один из приведённых в эфире аргументов звучал так: „К слову, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах — внук обергруппенфюрера СС Хартмана Лаутербахера, министр финансов Германии Кристиан Линднер — внук бригаденфюрера СС Герхарда Линднера“. Это утверждение расходится по соцсетям ещё с весны 2022 года. И первоисточником был лично Евгений Пригожин, создатель „ фабрики троллей » и основатель ЧВК „Вагнер“. 5 марта пресс-служба принадлежащей Пригожину группы „Конкорд“ опубликовала его заявление о предках-нацистах двух министров, а также федерального канцлера Олафа Шольца (последний случай „Проверено“ уже подробно разбирало ). Позже немецкий сайт T-online направил пресс-службе Пригожина запрос, в котором попросил указать источник этой информации В ответе журналистам говорилось, что это результат работы журналистов-расследователей медиагруппы Patriot Media Group (её также контролирует основатель ЧВК „Вагнер“) на основании архивных документов.

Во втором случае хотя бы совпадают фамилии. Впрочем, Герхарда Линднера (1896–1982) в программе „Человек и закон“ представили неправильно: он служил не в СС, а в вермахте и носил звание генерал-майора, а не бригаденфюрера. В январе 1945 года Линднер командовал 17-й танково-гренадерской дивизией СС „Гётц фон Берлихинген“, но при этом находился в звании полковника армии. О нём, в отличие от Лаутербахера, известно гораздо меньше: в 1945 году Линднера арестовали союзники, судили, а в 1947 году выпустили на свободу. В 1982 году он скончался в городе Аурих в Нижней Саксонии.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер о своей семье писал немало: в 2017 году он выпустил автобиографию, в которой довольно подробно описал свои детские годы. Его отец Вольфганг Линднер всю жизнь преподавал математику и информатику — сначала в школе, потом в университете. Профиль отца министра с указанием образования и мест работы можно найти на LinkedIn.

Родители доктора Линднера (то есть дедушка и бабушка Кристиана Линднера по отцовской линии) владели пекарней в Вуппертале (земля Северный Рейн — Вестфалия). В книге, содержание которой пересказано в рецензии журнала Spiegel, есть отрывок, посвящённый деду и его пекарне: будущий министр жаловался, что из-за дедушкиной выпечки в какой-то момент он сильно растолстел, что изрядно испортило его подростковые годы. Если даже предположить, что бывший генерал вермахта остепенился и открыл пекарню, не совпадают ни даты, ни места. Герхард Линднер умер в 1982 году в Нижней Саксонии, а Кристиан Линднер родился в 1979 году в Северном Рейне — Вестфалии.

Наконец, сайт Correctiv и в этом случае обратился в министерство с запросом. Представитель ведомства сообщил немецким фактчекерам, что информация о том, что Герхард Линднер приходится дедом Кристиану Линднеру, не соответствует действительности.

Итог: Неправда