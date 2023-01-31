Большой и страшный Евросоюз против Каталонии: о чем фильм, победивший на Берлинском кинофестивале?

Фильм-победитель свежего Берлинского кинофестиваля может показаться скучным. На сюжетном плане происходит очень мало что, практически, ничего не происходит. Есть маленькая каталанская община Алькаррас (не путать с Алькатрасом, никакого отношения к американской тюрьме это место не имеет, если вы нашли перевод названия фильма как „Алькатрас“, плюньте ему в лицо), есть большая каталанская семья, которая выращивает и продаёт персики – такой у них маленький семейный бизнес. И есть большой и страшный Евросоюз, который решает изменить свою ценовую политику то ли на все фрукты вообще, то ли на конкретно на персики. И есть ещё то ли центральные власти Испании, то ли автономные власти Каталонии, которые хотят часть персиковых угодий вырубить, и установить там какую-то гигантскую солнечную батарею, служащую непонятно для чего, но явно мешающую сборщикам персикового урожая.

То есть, от всех этих нововведений жизнь семьи станет хуже, чем она есть сейчас. Но семья не то, чтобы начинает как-то бороться, нет, до самого конца они как будто делают вид, что ничего не происходит, разве что повседневная рутина их становится чуть более нервной и напряжённой. И, в общем-то, всё. Никаких особенных внешних драм в кадре не происходит, все переживания, как водится у суровых сельских мужчин и женщин, скрыты под равнодушной маской повседневности. Всё усугубляется лёгким конфликтом отцов и детей, развивающимся тоже на этой почве, старший сын семейства в определённый момент приходит к выводу, что раз плантации персиков сокращаются, а цены становятся для крестьян невыгодными, то семье придётся сменить образ жизни и деятельности, а в таком случае и напрягаться можно перестать.