Большой и страшный Евросоюз против Каталонии: о чем фильм, победивший на Берлинском кинофестивале?
Кинокритик и писатель П.И. Филимонов поделился рецензией на необычный фильм, победивший на Берлинском кинофестивале, несмотря на отсутствие очевидного сюжета и крайне неспешное повествование. Что же увидели в фильме „Алькаррас“ критики?
Фильм-победитель свежего Берлинского кинофестиваля может показаться скучным. На сюжетном плане происходит очень мало что, практически, ничего не происходит. Есть маленькая каталанская община Алькаррас (не путать с Алькатрасом, никакого отношения к американской тюрьме это место не имеет, если вы нашли перевод названия фильма как „Алькатрас“, плюньте ему в лицо), есть большая каталанская семья, которая выращивает и продаёт персики – такой у них маленький семейный бизнес. И есть большой и страшный Евросоюз, который решает изменить свою ценовую политику то ли на все фрукты вообще, то ли на конкретно на персики. И есть ещё то ли центральные власти Испании, то ли автономные власти Каталонии, которые хотят часть персиковых угодий вырубить, и установить там какую-то гигантскую солнечную батарею, служащую непонятно для чего, но явно мешающую сборщикам персикового урожая.
То есть, от всех этих нововведений жизнь семьи станет хуже, чем она есть сейчас. Но семья не то, чтобы начинает как-то бороться, нет, до самого конца они как будто делают вид, что ничего не происходит, разве что повседневная рутина их становится чуть более нервной и напряжённой. И, в общем-то, всё. Никаких особенных внешних драм в кадре не происходит, все переживания, как водится у суровых сельских мужчин и женщин, скрыты под равнодушной маской повседневности. Всё усугубляется лёгким конфликтом отцов и детей, развивающимся тоже на этой почве, старший сын семейства в определённый момент приходит к выводу, что раз плантации персиков сокращаются, а цены становятся для крестьян невыгодными, то семье придётся сменить образ жизни и деятельности, а в таком случае и напрягаться можно перестать.
Ну и так далее. Очень медленная история, разворачивающаяся на фоне красивых пейзажей сельской Каталонии. В фильме заняты непрофессиональные актёры, те самые крестьяне из того самого региона, так что ведут они себя в кадре, особенно в моменты сбора урожая, управления тракторами и так далее, вполне аутентично, а персики на экране настолько красивы, что хочется хватать и есть. Ещё можно послушать как звучит каталанский язык – и удивиться, как удивился я – оказывается он похож на странную смесь испанского, итальянского и португальского (сужу исключительно по звучанию, ни одного из этих языков я не знаю).
В подобные фильмы надо погружаться, ничего особенного от них не ожидая. При почти полном отсутствии сюжета – что объяснимо для фильма с непрофессиональными актёрами – главным в восприятии фильма становится атмосфера, погружение, слияние с этими людьми, с этим пейзажем, с этим неторопливым образом жизни, с этими персиками, сочащимися соком до выделения слюны во рту. „Алькаррас“ - немножко пропуск в другую жизнь, способ представить себя в других обстоятельствах, погрузиться в новую для себя парадигму существования, где любой день похож на любой предыдущий, а будущее более-менее очевидно и прозрачно для всех – то есть ровно до тех пор, пока не придут власти автономии, центральные власти, Евросоюз – и не опрокинет всё.
Это медленное кино про другую жизнь. Думаю, что понравится оно немногим, но если вы сможете в него погрузиться, получите удовольствие особого рода.