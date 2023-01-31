Навальный: Тюремная система России - это тот же советский ГУЛАГ, просто в каждой зоне еще церковь поставили

В частности, Навальный сравнил практику использования штрафного изолятора в современной и советской России. Он привел в пример фрагмент из книги Марченко, в котором описывалось, как советские тюремщики обходили правило, ограничивающее срок содержания в ШИЗО 15 днями.

„Вечером выпустят в зону, а на другой день снова посадят, еще на 15 суток. За что? Всегда найдется за что: стоял в камере, загораживая глазок, подобрал на прогулке окурок, грубо ответил надзирателю. Да новые 15 суток просто так, ни за что дадут“, — процитировал Марченко политик, сравнив описанное со своими четырьмя месяцами в ШИЗО.

„Схема один в один. На каждой странице поражаюсь даже не тому, насколько системы похожи, а тому, что это одна и та же система“, — написал Навальный. Он также обратил внимание, что за семь месяцев в колонии у него был один звонок, одна передача и ни одного свидания, что соответствует советской практике лишать заключенных передач и свиданий в качестве наказания.

Политик также подчеркнул, что перед российской тюремной системой не стоит задача перевоспитания преступников. Вместо этого, считает Навальный, она нацелена на обесчеловечивание заключенных, издевательства над ними и „обслуживание незаконных указаний политического руководства страны“.

„Тюремная система России — это тот же советский ГУЛАГ, просто в каждой зоне еще церковь поставили. Никакой реформе эта система не подлежит и должна быть полностью выстроена заново“, — заключил политик.

Алексей Навальный находится во владимирской колонии строгого режима № 6 с июня 2022 года, напоминает „Медуза“. С тех пор его 11 раз отправляли в ШИЗО. В последний раз это произошло из-за того, что политик „неправильно представился“. До этого Навального отправляли в штрафной изолятор за то, что он не вовремя умывался, ходил без куртки и не по уставу застегивал пуговицу на робе. В общей сложности он провел в штрафном изоляторе больше ста дней за последние полгода.