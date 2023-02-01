RusDelfi в Нарве: приходите на дебаты с кандидатами в парламент и задайте вопрос политикам!

Приходите на встречу с редакцией RusDelfi 2 февраля в 18.00 в Нарвский колледж (большой зал). Поскольку через месяц нас ждут парламентские выборы, которые определят судьбу Эстонии на ближайшие четыре года, мы решили пригласить на встречу известных политиков от самых разных партий, чтобы и они высказались о будущем города и страны.

Гости встречи в Нарвском колледже 2 февраля:

Какие темы будут обсуждаться на встрече?

Впрочем, нашей редакции тоже есть, чем поделиться. 2022 год прошел под знаком войны в Украине. Наши корреспонденты постоянно, на протяжении целого года, были в центре событий. В своей последней на данный момент командировке на самой линии соприкосновения — в Бахмуте — побывал наш корреспондент Роман Старапопов, который лично расскажет о своем опыте. На месте также будут присутствовать главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд, главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков и другие журналисты RusDelfi.



Приходите на встречу лично или присылайте свои вопросы политикам, журналистам, а также темы, которые, на ваш взгляд, нам надо осветить во время пребывания в Нарве, с помощью формы ниже: