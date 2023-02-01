RusDelfi в Нарве: приходите на дебаты с кандидатами в парламент и задайте вопрос политикам!(1)
Первого и второго февраля редакция RusDelfi работает в Нарве. Наши корреспонденты на месте готовят серию статей о городских проблемах и местных жителях. А уже завтра, 2 февраля, в 18:00 в Нарвском колледже пройдет встреча с журналистами RusDelfi и местными представителями основных политических партий, участвующих в выборах в Рийгикогу. Ждем всех желающих!
Приходите на встречу с редакцией RusDelfi 2 февраля в 18.00 в Нарвский колледж (большой зал). Поскольку через месяц нас ждут парламентские выборы, которые определят судьбу Эстонии на ближайшие четыре года, мы решили пригласить на встречу известных политиков от самых разных партий, чтобы и они высказались о будущем города и страны.
Гости встречи в Нарвском колледже 2 февраля:
Эдуард Одинец, Социал-демократическая партия
Вадим Орлов, Партия реформ
Дмитрий Дмитриев, Центристская партия
Максим Ильин, Eesti 200
Какие темы будут обсуждаться на встрече?
переход на эстоноязычное образование в Нарве;
будущее Нарвской больницы;
строительство четырехполосного шоссе Таллинн-Нарва;
отношения с Россией, граница Ивангород-Нарва и закрытие погранперехода;
памятники и переименование улиц,
и многое другое.
У всех, кто придет на встречу, будет возможность задать вопросы присутствующим политикам.
Впрочем, нашей редакции тоже есть, чем поделиться. 2022 год прошел под знаком войны в Украине. Наши корреспонденты постоянно, на протяжении целого года, были в центре событий. В своей последней на данный момент командировке на самой линии соприкосновения — в Бахмуте — побывал наш корреспондент Роман Старапопов, который лично расскажет о своем опыте. На месте также будут присутствовать главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд, главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков и другие журналисты RusDelfi.
Приходите на встречу лично или присылайте свои вопросы политикам, журналистам, а также темы, которые, на ваш взгляд, нам надо осветить во время пребывания в Нарве, с помощью формы ниже:
Гостей встречи ждут горячий чай, закуски, а также розыгрыш подарочных карт ТЦ Fama и Astri номиналом 50 евро и специальных призов от Delfi.
Мероприятие бесплатное!
За ходом встречи в Нарвском колледже можно будет также следить в ходе онлайн-трансляции на странице RusDelfi в Facebook.