МНЕНИЕ | Евгений Криштафович: Договариваться с Путиным предлагают или дураки или агенты влияния(75)
Любая попытка задобрить путинскую Россию ограничением санкций или недобросовестным их исполнением, либо снижением поддержки Украины в и хгероическом и беспрецедентно активном сопротивлении агрессору – это провоцирование большой войны. Потому что Россия в её нынешнем виде от войны не откажется. Любую передышку она использует для перегруппировки сил, набора дополнительного пушечного мяса и налаживания незаконных поставок сырья для военного производства, чтобы сделать новые ракеты,которые сбросит на жилые дома не только в Херсоне и Харькове, но также в Нарве и Даугавпилсе, Варшаве, Таллинне и Хельсинки, пишет Евгений Криштафович.
Политика переговоров запада с полковником КГБ ожидаемо провалилась. Потому что это было глупо играть в карты с шулером – шулеру нужно всегда вызывать полицию и применять к нему методы принуждения. Остановить его может только страх неминуемого наказания, а не политические декларации.
В условиях открытого демократического общества с равным доступом к политике и инструментам влияния, главной опасностью повсеместно была и остаётся коррупция. Из России в Берлин приедет вчерашний зек с чемоданом денег, полученных у того же немецкого налогоплательщика в обмен на нефть и газ, и украденных у российского народа, положит этот чемодан перед продажным депутатом Бундестага (а то и бывшим федеральным канцлером) – и купит выгодные для себя решения. Это позволит зеку и его банде продолжать воровать в России в космических масштабах, сажать в тюрьмы и убивать представителей российского народа, которые пытаются этому воспрепятствовать, и покупать на ворованные деньги недвижимость, яхты и другие ценности на западе.
Вместо депутата Бундестага поставьте в эту схему депутата Рийгикогу или бывшего премьер-министра, который не против получить „треть наличными“, либо претендента на политическую должность, который открыто декларирует, что у России есть права на Крым – результат будет тот же. Причём, уверяю вас, такая же схема работает абсолютно в каждой стране – от США до
Венгрии. Просто в Соединённых Штатах механизмы выявления такого влияния работают чуть лучше, а в Венгрии значительно хуже.
Для нас эта проблема тоже не пустой звук, потому что решающие шаги по ограничению в Эстонии влияния России и взращивания пятой колонны стали предпринимать только после начала полномасштабной войны в восточной Украине. Были наконец-то закрыты все российские каналы и
пропагандистские сайты, высланы самые активные провокаторы и организаторы антигосударственной деятельности, наподобие „бессмертных полков“, „спутников“ и „погромов“, а также убраны из общественного пространства монументы с символикой оккупационных режимов.
К счастью, хватило мозгов – не без помощи союзников по ЕС и НАТО, надо заметить – сделать и ряд позитивных шагов, позволяющих проживающим в Эстонии русскоязычным гражданам лучше интегрироваться в эстонское общество. За государственный счёт продолжает работу общественно-правовое вещание на русском языке (ETV+ и Радио 4), временные субсидии для развития качественного и достоверного контента на русском языке получили частные средства массовой информации, начат постепенный переход общеобразовательных школ на эстонской язык.
Будем надеяться, что все эти меры предпринимаются не слишком поздно. Для Украины, например, фатальным в начале войны было присутствие путинских агентов почти во всех сферах общественного управления и политики – от СБУ и армии до местного самоуправления. Жизни тысяч молодых патриотов, которые сейчас своей кровью героически защищают родину от агрессора, можно было бы сберечь, если бы политики не тянули ещё в начале 90-ых, не говоря уже о 2004-ом, с проевропейскими реформами и жёсткими методами устраняли бы всякое влияние пророссийских сил, имеющих целью советский реваншизм.
Для того, чтобы понять эти простые вещи, жителям Восточной Украины нужно было получить российскую ракету в родильный дом, массовые зверства в Буче и Мариуполе, ежедневные обстрелы зенитной артиллерией жилых кварталов в самых русских городах Украины. За их ошибки платят теперь их дети. Платят своими жизнями.
После года этой безумной и жестокой войны мы подошли к решающей переломной стадии, в которой либо запад и Украина задавят раковую опухоль современной Европы под названием „путинский режим“ в региональном конфликте, вызвав тем самым изменения в самой России, которое в любом случае ожидает долгая и трудная дорога по восстановлению нормального общества, либо, если Путину пойдут на уступки и дадут собраться с силами, то новая война будет гораздо шире.
* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!