МНЕНИЕ | Евгений Криштафович: Договариваться с Путиным предлагают или дураки или агенты влияния

Будем надеяться, что все эти меры предпринимаются не слишком поздно. Для Украины, например, фатальным в начале войны было присутствие путинских агентов почти во всех сферах общественного управления и политики – от СБУ и армии до местного самоуправления. Жизни тысяч молодых патриотов, которые сейчас своей кровью героически защищают родину от агрессора, можно было бы сберечь, если бы политики не тянули ещё в начале 90-ых, не говоря уже о 2004-ом, с проевропейскими реформами и жёсткими методами устраняли бы всякое влияние пророссийских сил, имеющих целью советский реваншизм.



Для того, чтобы понять эти простые вещи, жителям Восточной Украины нужно было получить российскую ракету в родильный дом, массовые зверства в Буче и Мариуполе, ежедневные обстрелы зенитной артиллерией жилых кварталов в самых русских городах Украины. За их ошибки платят теперь их дети. Платят своими жизнями.



После года этой безумной и жестокой войны мы подошли к решающей переломной стадии, в которой либо запад и Украина задавят раковую опухоль современной Европы под названием „путинский режим“ в региональном конфликте, вызвав тем самым изменения в самой России, которое в любом случае ожидает долгая и трудная дорога по восстановлению нормального общества, либо, если Путину пойдут на уступки и дадут собраться с силами, то новая война будет гораздо шире.