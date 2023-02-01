Жители Эстонии стали чаще посещать зубных врачей. Напоминаем: компенсацию нужно использовать в течение года!

Зубного врача чаще посещали и дети

В прошлом году зубного врача посетило 158 360 детей в возрасте от 3 до 19 лет Касса здоровья выплатила почти 33 миллиона евро за профилактику и лечение заболеваний полости рта. Ортодонтическими услугами воспользовались 20 470 детей на общую сумму 10 миллионов евро.

В 2022 году зубного врача посетило на 15 000 детей больше, чем годом ранее. Чаще всего посещали стоматолога дети в возрасте 5–9 лет, реже всего – подростки в возрасте 15–19 лет. Лучше всего о своих зубах позаботились дети Сааремаа, из них 65% в прошлом году посетили зубного врача. Самыми редкими посетителями стоматологов оказались дети, проживающие в Ида-Вирумаа.

Тийа Зейго, доверенный врач Кассы здоровья, подчеркивает, что именно родитель несет ответственность за здоровье полости рта ребенка. „Если родители уделяют время гигиене полости рта ребенка с самого рождения и регулярно водят его к стоматологу, они создают для ребенка гарантию того, что и во взрослом возрасте он будет иметь здоровые зубы и десны“, — пояснила доверенный врач.

По состоянию на начало 2023 года 317 стоматологических клиник по всей Эстонии заключили договор об оказании услуг по лечению зубов детям, то есть почти в половине клиник при поддержке Кассы здоровья дети могут посещать стоматолога бесплатно.

Компенсации за зубное лечение используются все больше и больше

„Более частые визиты к стоматологу, хорошая профилактическая работа и расширение целевых групп компенсаций на лечение зубов помогли многим людям пройти наконец контрольное обследование зубов и при необходимости начать лечение“, — сказала доверенный врач Тийа Зейго.

Количество посещений стоматолога, а также количество людей, воспользовавшихся компенсациями, увеличивается с каждым годом. В прошлом году компенсациями за зубное лечение для взрослых воспользовались почти 362 400 человек, что почти на 44 000 больше, чем годом ранее.