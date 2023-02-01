Жители Эстонии стали чаще посещать зубных врачей. Напоминаем: компенсацию нужно использовать в течение года!(2)
В 2022 году Касса здоровья выплатила в общей сложности более 72 миллионов евро за стоматологические услуги и компенсации, что на 10% больше, чем год назад. Зубного врача посетило более полумиллиона человек.
Зубного врача чаще посещали и дети
В прошлом году зубного врача посетило 158 360 детей в возрасте от 3 до 19 лет Касса здоровья выплатила почти 33 миллиона евро за профилактику и лечение заболеваний полости рта. Ортодонтическими услугами воспользовались 20 470 детей на общую сумму 10 миллионов евро.
В 2022 году зубного врача посетило на 15 000 детей больше, чем годом ранее. Чаще всего посещали стоматолога дети в возрасте 5–9 лет, реже всего – подростки в возрасте 15–19 лет. Лучше всего о своих зубах позаботились дети Сааремаа, из них 65% в прошлом году посетили зубного врача. Самыми редкими посетителями стоматологов оказались дети, проживающие в Ида-Вирумаа.
Тийа Зейго, доверенный врач Кассы здоровья, подчеркивает, что именно родитель несет ответственность за здоровье полости рта ребенка. „Если родители уделяют время гигиене полости рта ребенка с самого рождения и регулярно водят его к стоматологу, они создают для ребенка гарантию того, что и во взрослом возрасте он будет иметь здоровые зубы и десны“, — пояснила доверенный врач.
По состоянию на начало 2023 года 317 стоматологических клиник по всей Эстонии заключили договор об оказании услуг по лечению зубов детям, то есть почти в половине клиник при поддержке Кассы здоровья дети могут посещать стоматолога бесплатно.
Компенсации за зубное лечение используются все больше и больше
„Более частые визиты к стоматологу, хорошая профилактическая работа и расширение целевых групп компенсаций на лечение зубов помогли многим людям пройти наконец контрольное обследование зубов и при необходимости начать лечение“, — сказала доверенный врач Тийа Зейго.
Количество посещений стоматолога, а также количество людей, воспользовавшихся компенсациями, увеличивается с каждым годом. В прошлом году компенсациями за зубное лечение для взрослых воспользовались почти 362 400 человек, что почти на 44 000 больше, чем годом ранее.
По данным Кассы здоровья, в прошлом году более 207 500 человек воспользовались компенсацией за зубное лечение в размере 40 евро. Компенсацией в размере 85 евро, предназначенной для людей с повышенными потребностями в стоматологической помощи, воспользовалось более 158 600 человек. В прошлом году Касса здоровья выплатила компенсации за услуги за зубное лечение на общую сумму 27 миллионов евро.
Количество договорных партнеров Кассы здоровья, предлагающих стоматологические услуги для взрослых с компенсацией за зубное лечение, также увеличилось. „Количество договорных партнеров Кассы здоровья, предлагающих компенсацию, увеличивается с каждым годом. На сегодняшний день 416 клиник, т.е. 70% всех стоматологических клиник по всей Эстонии, предлагают компенсации за зубное лечение для взрослых“, — сказала Тийа Зейго.
По словам доверенного врача Кассы здоровья, рост числа стоматологических клиник, предлагающих компенсации, и увеличение числа воспользовавшихся ими людей ясно показывают необходимость поддержки как пациента, так и поставщиков стоматологических услуг. „С одной стороны, компенсация со стороны Кассы здоровья дает людям возможность позаботиться о здоровье своей полости рта наиболее доступным для них способом и способствует предотвращению более серьезных заболеваний, лечение которых может оказаться значительно дороже. С другой стороны, предлагаемая Кассой здоровья компенсация приносит доход клиникам и помогает им удерживать клиентов“, — объяснила доверенный врач причины, которые мотивирует людей использовать компенсацию, а медицинские учреждения – предлагать ее.
Касса здоровья напоминает, что сумма неиспользованной компенсации за зубное лечение не переносится на следующий год, поэтому стоит хотя бы раз в год посещать зубного врача и заботиться о здоровье полости рта.