ПОДКАСТ | „Спорт вне политики“ - буржуазный лозунг. Советский спорт - это оружие классовой борьбы

Международный олимпийский комитет выступил с заявлением о возможном допуске российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в нейтральном статусе. Многие европейские и особенно украинские спортсмены раскритиковали это заявление. „Реакция мирового сообщества была однозначной. Часть стран заверили, что в этом случае не будут участвовать в Олимпийских играх“, - сказал Андрей Шумаков. Как добавил Станислав Мереминский, современный спорт - зависит от денег, а у России огромный рынок, поэтому комитету выгодно участие России в финансовом плане.

Европейские страны, в частности Польша и Латвия, предлагают бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят российских и белорусских спортсменов. „Я не могу представить, как российские спортсмены будут соревноваться с украинскими. Украинцы просто откажутся, а развести сборные на Олимпиаде практически невозможно. Более того, в программе олимпийских игр есть виды спорта, где у участников в руках реальное оружие. Есть фехтование. Мы не знаем, что может произойти“, - добавил Шумаков.

Как отметил Мереминский, есть масса стран, у кого плохие отношения. „Например, Армения и Азербайджан. Албания и Сербия. Но между Россией и Украиной продолжаются полномасштабные боевые действия. Все разговоры об играх доброй воли просто бессмысленны. Мы все надеемся, что к лету 2024 года война закончится, но никто не может этого гарантировать. А решать нужно сейчас.

Сейчас любят вспоминать фразу „Спорт вне политики“. Напомню, в Советском союзе этот лозунг считался буржуазным. С 1920-х годов до перестройки - это было буржуазным выражением. Советский спорт - это оружие классовой борьбы. Это демонстрация преимуществ социалистического строя“, - отметил Станислав Мереминский.

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