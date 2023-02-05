Лучше быть дояркой или продавщицей, чем сиделкой? Дома попечения не могут выполнить предписания министерства

Одна женщина как-то приехала навестить свою мать в пансионат Пандивере — дом престарелых в деревне Вао в Ляэне-Вирумаа, — и оказалось, что старушка лежит в мокрой постели. От нее неприятно пахнет. На ее спине большие синие пятна. Сгустки крови и гноя капают с ее пятки.

Именно так дочь описывала состояние своей матери на суде, впоследствии состоявшемся по поводу этого инцидента. Пожилая женщина к тому времени уже умерла. Ее доставили на машине скорой помощи из дома престарелых в больницу, где она скончалась от септицемии, вызванной пролежнями.

Септицемия — это заражение крови. Она может возникнуть в результате сильного воспаления, когда бактерии или выделяемые ими токсины попадают в кровь. В данном случае речь шла о наиболее тяжелой стадии пролежней: согласно руководству по лечению пролежней, наиболее тяжелой стадией является та, при которой „кожа и подкожные ткани повреждены, видны мышцы, кости или сухожилия“.

То, что произошло в пансионате Пандивере, — яркий пример трагической ситуации, которая может возникнуть из-за сильной нехватки персонала. Однако в Эстонии до сих пор нет закона, определяющего, сколько сиделок должно приходиться на одного клиента в доме попечения.

Визиты надзорных органов

В последние годы советники Канцлера права совершили ряд незапланированных визитов во многие эстонские дома попечения. И одна из главных проблем, которую они неоднократно выявляли, — это нехватка сиделок.