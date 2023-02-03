Стивен Спилберг снял фильм про самого себя? Рецензия на новинку

Это какая-то универсальная штука, какое-то золотое правило кинематографа – снимать исповедельные мемуары про своё детство получается хорошо у всех, у всех без исключения. Многими считается, что лучший фильм Тарковского – „Зеркало“. Один из лучших фильмов, например, Соррентино – „Рука бога“. „Восемь с половиной“ Федерико Феллини не совсем про детство, чуть про постарше, но правило всё равно подтверждается. „Фанни и Алексанлр“, опять же. В общем, есть тьма и тьма примеров тому. Мне кажется, если бы какой-нибудь Сарик Андреасян снял фильм про своё детство, его бы даже можно было смотреть.

„Фабельманы“ - фильм, подобных которому Спилберг ещё не снимал. Мы все знаем, что в его фильмографии – масса прекрасных, и очень разных фильмов про самые разные аспекты существования планеты, а иногда и не только планеты. От гигантской акулы-убийцы, до узников нацистских концлагерей. От мачо-археолога с кнутом, до милого инопланетянина на велосипеде. Но про себя Стивен Спилберг не снимал ещё никогда. Иные режиссёры занимаются этим целую жизнь и всю карьеру, Спилберг до сих пор прямо говорить о себе избегал.

Наверное, нужно прожить жизнь, приблизиться к 80 её годам и уже перестать париться о том, что скажут критики, и снять что-то такое, в чём всегда хотелось покопаться самому. Да даже и зрительская любовь, как мне кажется, перестаёт быть настолько уж важной. Хотя это обстоятельство не мешает зрителям любить и этот фильм Спилберга, примерно так же, как они любили до этого все остальные его фильмы. Буквально все. Спилберг относится к тем режиссёрам, которых ничтожно малое в мире количество, к тем, которые просто не снимают плохое кино. Оно всегда было у него зрительским и никогда фестивальным, но это совершенно неважно, эти фильмы всегда было интересно смотреть. Единственный его фильм, который не нравится мне лично – это „Первому игроку приготовиться“, но это уже моя индивидуальная вкусовщина. В остальном провалов у него практически не было.