Долгий путь к закону. Легализует ли Украина медицинский каннабис во время войны?

Осенью ведомство представило результаты первого с начала войны исследования психологического состояния населения. 40% опрошенных заявили, что подверглись угрозе жизни из-за пребывания под обстрелами или в зоне боевых действий; 16% потеряли в войне близкого человека; 5% побывали в оккупации или плену. Согласно опросу, тяжелее всего последствия войны психологически переживают те, кто вынужден был покинуть свой дом. Все эти переживания потенциально могут привести к развитию ПТСР - такой риск, по оценкам Минздрава Украины, есть у 57% опрошенных.

Опираясь на опыт других охваченных боевыми действиями стран, украинский Минздрав прогнозирует, что после войны в целом в Украине 15,7 млн человек будут нуждаться в психологической помощи, из них 800 тысяч могут страдать от серьезных психических расстройств.

Таких, как Анна, в Украине множество: в мирной жизни, в госпиталях и в окопах.

Девушка бежала в Киев, где спустя несколько недель ее начали регулярно мучить ночные кошмары, появилась непреходящая тревога, гипервозбудимость и чувство вины перед погибшими. Навязчивые мысли не давали покоя: почему ее друзей убили, а она осталась жива. Анна не могла есть, и меньше чем за месяц похудела на пять килограмм.

Анна (имя изменено) бежала из Мариуполя весной. В родном городе, который российская армия брала штурмом почти три месяца, девушка потеряла многое: любимую работу, жилье, все имущество и сбережения. Во время российской бомбардировки города на глазах Анны погибли ее соседи.

Посттравматическое стрессовое расстройство - серьезное психическое состояние. Если вы заметили у себя симптомы ПТСР, мы призываем вас обратиться за профессиональной помощью и ни в коем случае не заниматься самолечением или деятельностью, нарушающей закон. Этот текст рассказывает о медицинских эффектах компонентов каннабиса, а не об эффекте эйфории, которую может вызывать рекреационное употребление этого растения.

Отрощенко говорит, что его пациентам КБД помогает мягче войти в курс антидепрессантов, которые обычно начинают действовать через несколько недель после начала приема, сгладить побочные эффекты и облегчить синдром отмены после окончания лечения.

Многочисленные исследования указывают на то, что КБД имеет расслабляющий, успокаивающий и противовоспалительный эффект (подробнее можно прочитать, например, здесь и здесь ). ВОЗ в своем отчете отмечает , что КБД не вызывает привыкания.

Во многих странах, где марихуана в целом до сих пор находится вне закона - в том числе в Украине и России, продукты с КБД не подпадают под запрет, поскольку это вещество не является психоактивным, то есть не приводит к эйфории и производится из вполне легальной технической конопли.

Чаще всего речь идет о препаратах на основе каннабидиола, или КБД (по-английски - CBD), - одного из ключевых действующих компонентов конопли.

Легально у Петра Отрощенко нет возможности выписывать такие лекарства. Но, говорит он, если пациенты сами интересуются таким лечением - он не скрывает, что оно возможно.

Анна была одной из его пациенток с ПТСР. Она решила узнать у психиатра, возможно ли лечение с помощью препаратов на основе компонентов каннабиса.

Подавляющее большинство пациентов - гражданские. Многие из них - беженцы, в том числе из оккупированного на протяжении 9 месяцев Херсона и разбомбленного Мариуполя. Некоторые пережили оккупацию в Буче и Ирпене в начале российского вторжения в Украину.

Психиатр Петр Отрощенко работает в амбулаторном отделении одной из психиатрических клиник Киева. Он рассказывает, что ежедневно к нему за помощью обращаются от трех до пяти человек, которым он по итогам консультации ставит диагноз ПТСР или нарушение адаптации. Люди жалуются на проблемы со сном и аппетитом, тревогу, ночные кошмары, депрессию, дереализацию, истощение и усталость, потерю мотивации - это далеко не полный перечень симптомов. Некоторые просят остаться в стационаре - говорят, что наедине, дома, боятся причинить себе вред.

„Существует предположение, что компоненты каннабиса угнетают активность в миндалевидном теле - структуре, отвечающей за реакцию страха. Некоторые исследователи считают, что каннабис устраняет эмоциональную окраску негативных воспоминаний“, - объясняет механизм действия украинский ученый Дмитрий Исаев, кандидат биологических наук и ведущий научный сотрудник института физиологии им А.Богомольца Национальной академии наук Украины. Исаев несколько лет исследовал за границей эффективность каннабиноидов (действующих веществ каннабиса) в лечении эпилепсии - но продолжить исследования в Украине так и не смог из-за жесткого законодательства.

А в 2014 году группа израильских ученых предложила 10 пациентам с хроническим посттравматическим расстройством добавить к их обычному лечению ТГК. „Такое вмешательство [в курс лечения] вызвало статистически значимое улучшение общей тяжести симптомов, качества сна, частоты ночных кошмаров и симптомов гипервозбуждения посттравматического стрессового расстройства“, - говорится в результатах.

Так, недавно американские ученые сравнили пациентов с ПТСР, употребляющих легальный медицинский каннабис (содержащий, в том числе, ТКГ и другие действующие вещества), с контрольной группой, не принимающей каннабис. „В течение одного года потребители каннабиса сообщали о значительном снижении тяжести симптомов ПСТР по сравнению с контрольной группой. Участники, которые употребляли каннабис, в 2,57 раза чаще переставали соответствовать критериям диагностики ПТСР в конце периода наблюдения по сравнению с участниками, которые не употребляли каннабис“, - пишут авторы исследования.

Большой массив медицинских данных посвящен лечению препаратами с ТГК эпилепсии. Есть сведения о достаточно успешном применении препаратов с содержанием ТГК при лечении онкологических заболеваний. В последние годы все больше исследований посвящено эффекту ТГК в лечении ПТСР.

Механизм действия ТГК на психику до сих пор остается не до конца изученным, хотя исследования ведутся давно и в разных направлениях.

Но нескольким своим пациентам Отрощенко по их просьбе рассказал и о так называемых препаратах каннабиса широкого спектра - это значит, что кроме КБД в их состав входит также тетрагидроканнабинол, или ТГК (THC по-английски), - главное психоактивное вещество этого растения. Именно оно ответственно за эффект эйфории - и именно контроль над содержанием ТГК в препарате лежит в основе правовой дискуссии о „медицинском каннабисе“.

Там Андрей занимался изучением каннабиса, выращивал марихуану сам на участке и писал книгу. „У нас же [в Украине] законодательство либеральное. До девяти кустов - административка (административное наказание, по которому предусмотрен штраф, - Би-би-си), это как в троллейбусе без билета проехать“, - объясняет он. Полиция его не беспокоила.

Война застала Андрея (имя изменено) в Киеве - а жил он в Буче, куда они с женой переехали шесть лет назад.

Если бы медицинский каннабис был в Украине легален, отмечает врач, препараты можно было бы получать за счет государства.

В нынешних реалиях украинской наркополитики обходится это недешево. По словам Петра Отрощенко, двухнедельный курс может стоить 100-300 долларов. „Если у людей проблем с деньгами нет, то это не проблема. Но вот приехала девочка с бабушкой: денег нет, цепочку золотую отдали на блокпосту, чтобы выехать [из оккупированных территорий], документов нет. Даже если они найдут эти деньги - а вдруг лечение им не подойдет?“ - рассказывает психиатр.

Отрощенко подчеркивает, что и инициатива, и решение принимать препараты каннабиса остаются за его пациентами. И, конечно, доставать такие препараты им приходится на свой страх и риск.

Психиатр Петр Отрощенко говорит, что пока не наблюдал среди своих пациентов, решивших добавить к лечению препараты КБД или препараты полного спектра, серьезных побочных эффектов. Но признает: были случаи, когда такие препараты просто не работали - тревога либо не проходила, либо незначительно усиливалась. „Это же не мотор, не часы, не точный механизм“, - говорит врач.

При этом многие исследователи отмечают, что именно ТГК имеет высокий потенциал вызывать привыкание и зависимость - а эффективность лечения (равно как и избежание побочных эффектов) во многом зависит от дозы и комбинации ТГК и КБД. Исследования показывают, что использование при лечении препаратов на основе полного спектра каннабиса более эффективно в борьбе с ПТСР, чем отдельные компоненты ТГК и КБД, резюмирует Исаев. Но отмечает: у небольшого процента пациентов каннабисовые препараты все же могут привести к ухудшению симптомов.

Андрей искренне верит: препараты на основе компонентов каннабиса могут успешно использоваться в лечении целого ряда состояний - от бессонницы и хронической боли до симптомов ПТСР.

Свою деятельность он называет „гуманитарной помощью“. „Сырье“ - то есть растение каннабиса - покупает на свои деньги или донаты от сочувствующих, самостоятельно производит из него продукт и отправляет по адресу запроса. Андрей утверждает, что денег с клиентов не берет: „В нашей системе распространения отсутствует коммерческая составляющая“. На вопрос об отношениях с правоохранительными органами отмахивается: „Мы им не интересны, у нас нет денег, с нас нечего взять“.

„То, что от нашей продукции тебя будет штырить - это побочка, она не для этого вообще сделана“, - категорически заявляет Андрей.

Через знакомых стали приходить просьбы от онкобольных. Список клиентов с различными запросами быстро расширился. „У нас есть люди с мигренями, с менструальной болью“, - говорит он. Самой старшей из его заказчиков, по его словам, - 86 лет.

Тогда Андрей начал сам изготовлять вейпы и капли на основе компонентов каннабиса - и отправлять в госпитали тяжело раненным. „Вот сейчас повезем в Николаев, там госпиталь, много ампутированных, обезболивающих нет“, - рассказывал он в начале осени по телефону корреспонденту Би-би-си.

В конце марта к Андрею пришел запрос: товарищ, страдающий от ПТСР после боевых действий в Донбассе и вернувшийся на фронт с началом полномасштабного российского вторжения в Украину, попросил прислать на позицию немного каннабиса - для личного употребления, чтобы уснуть. Проблемы со сном - один из главных симптомов посттравматического расстройства. Вскоре после этого к Андрею начали приходить и другие запросы - в основном из госпиталей, куда привозили раненных в боях. „Начали обращаться из больниц ребята: болит, все плохо. Мы начали с больниц, выдавали [каннабис] через волонтеров, - рассказывает он. - А потом нам говорят: конопля-то помогает, но не у всех пациентов есть две руки, чтобы можно было ****** [способ употребления, описание которого не позволяет законодательство РФ]“.

Тогда же украинские СМИ со ссылкой на источники писали , что Зеленский переживает из-за резкого падения рейтингов и связывает это с уже проведенными „либеральными реформами“.

Но уже через полгода после избрания, в октябре 2019 года, он отмахнулся от предыдущих обещаний: „Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется так. Те, кто хотят, потерпят“. „Я думаю, это не актуально. Не сейчас. Это не приоритет. Мы не выписали с вами все риски, с этим связанные, мы не знаем, готово ли наше общество“, - отнекивался президент.

Еще в своей предвыборной кампании Зеленский говорил, что поддерживает легализацию медицинского каннабиса. В интервью изданию РБК-Украина он отмечал , что даже консультировался по этому поводу с известным украинским врачом-педиатром Евгением Комаровским.

Проблема перешла в наследство президенту Владимиру Зеленскому и его партии „Слуга народа“, получившей большинство на парламентских выборах 2019 года. Но с тех пор позиция команды президента по этому вопросу уже дважды разворачивалась на 180 градусов.

Первая серьезная инициатива были предпринята еще в 2016 году - исходила она от бывшего министра здравоохранения Олега Мусия, но была отозвана в последний момент. В 2019 году украинские общественные организации, представляющие интересы пациентов и ветеранов боевых действий, нуждающихся в медканнабисе, вновь ожидали скорой легализации. Но громкой истории успеха не произошло: в Украине сменилась власть, начался парламентский кризис, и очередной законопроект так и не рассмотрели.

Украинские власти тем временем не могут решиться уже много лет.

Ответственность за употребление - и все возможные побочные эффекты - ложится на плечи самих употребляющих. В случае с ПТСР, говорят врачи, такое самолечение может нести серьезные риски - вплоть до ухудшения симптомов и привыкания.

И хотя он сам уверен в качестве своей „гуманитарной помощи“, все же у него нет ни профильного образования (“все пришлось изучать и узнавать с нуля“), ни лаборатории для контроля за точной дозировкой производимой „продукции“.

Тарас Ратушный считает, что последний „успешный провал“ законопроекта был намеренным, а ответственность за это лежит на самом президенте Зеленском. „[Законопроект] торпедировали - и его канализировали [утопили]“, - говорит Ратушный, объясняя, что проект вынесли на рассмотрение слишком быстро, без обсуждения депутатов и не заручившись нужным количеством голосов.

В 2020 году, после октябрьского „всенародного голосования“, межфракционная группа в украинском парламенте, в которую входили депутаты от „Слуги народа“, а также фракция „Голос“ и „Европейская солидарность“, подготовила проект закона о легализации медицинского каннабиса. Он был внесен на внеочередное голосование Верховной Рады в июле 2021 года. Но и тут Рада его не поддержала - „за“ проголосовали всего 184 голосов депутатов из необходимых 226.

Но страх Зеленского никуда не исчез, уверен украинский активист Тарас Ратушный. Он возглавляет „Конопляный марш свободы“ - общественную организацию, много лет борющуюся за легализацию медицинского каннабиса в Украине. „На уровне публичных заявлений все было прекрасно: да, есть пациенты, и мы должны это сделать. Но было видно, что и Зеленский, и люди, которые в профильных министерствах от него выступают, некоторым образом буквально боятся“, - говорит Ратушный.

Вопреки опасениям медиков и активистов, что такой узкопрофильный медицинский вопрос нельзя выносить на суд общественного мнения, „народ“ его поддержал - 65% проголосовавших высказались за, против - 25%.

В то время Офис президента Украины инициировал своеобразный общественный опрос в день местных выборов 25 октября 2020 года: на выходе с избирательных участков гражданам предлагали ответить на пять вопросов, один из которых - как раз о легализации медицинского каннабиса.

Но еще менее чем через год, в октябре 2020-го, Зеленский опять сменил риторику - он пообещал, что „не будет бояться и подаст законопроект“ о легализации медицинского каннабиса в Верховную Раду, если этот вопрос поддержит „народ“. „И я буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа“, - обещал он.

„Сейчас врачи в Украине имеют право пользоваться европейскими протоколами лечения, - говорит Комарида. - Но в то же время они не имеют права использовать некоторые лекарственные средства, содержащиеся в этих протоколах. Но это же несправедливо! Есть европейский гражданин, который живет в Польше и может получить такие лекарственные средства. И есть гражданин, живущий через 100 км в Украине, и у него нет этого права“.

„Почему [вернулись] к работе над законопроектом [о легализации каннабиса]? Это непосредственно связано с войной. Он не был придуман в связи с ПТСР и войной, но мы его возобновили, потому что поняли, что это может понадобиться во время лечения“, - объясняет чиновник.

„Законопроект был готов еще в феврале, но началась война, и мы этот вопрос отложили. Но через несколько месяцев его реанимировали, - рассказывает замминистра здравоохранения Александр Комарида. - Если говорить о начале-середине весны, то сначала мы думали, как удержать систему. А дальше мы начали думать, как восстановить довоенную работу, какие ставить приоритеты“.

Документ лежит в Раде уже больше полугода, но когда можно ожидать голосования, в Минздраве не берутся сказать.

Законопроект №7457, зарегистрированный в Верховной Раде в июне 2022 года, в разгар российского вторжения в Украину, вновь исходит от Министерства здравоохранения.

Би-би-си обратилась за комментарием к пресс-секретарю офиса президента Зеленского, но так и не получила ответа.

СМИ писали , что после провала в июле 2021 года Зеленский устроил „разбор полетов“ в своей фракции. Вину возложили на тогдашнего главу парламента Дмитрия Разумкова - он якобы „не дал сигнал“ депутатам от „Слуги народа“, что этот законопроект нужно поддержать. Сам Разумков называл проект „дырявым“ и заявлял, что „чтобы обеспечить людей обезболивающими, не нужен закон про выращивание [каннабиса]“.

По его словам, предложение оставить каннабис в Таблице I внесли в законопроект в последний момент - и именно это создает юридический казус.

Тарас Ратушный из „Конопляного марша свободы“ уверен, что компромиссный закон откроет возможности только для производителей сырья - но производить медикаменты и тем более вводить их в оборот украинцы все еще легально не смогут.

Закон, внесенный в Верховную Раду, предлагает оставить каннабис в Таблице I, но создать для него отдельную субкатегорию - „наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых будет разрешен в медицинских целях“.

На данный момент законодательство Украины в наркополитике опирается на „Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров“, утвержденный в 2000 году. В нем каннабис находится в так называемой Таблице I - „особо опасные наркотические средства, оборот которых запрещен“. Это значит, что не только производство и продажа, но и любые медицинские исследования марихуаны запрещены. С ним в списке - героин и опий. При этом морфий и кодеин, широко применяющиеся в медицине в качестве обезболивающих и имеющие крайне высокий потенциал к зависимости, находится в Таблице II - „наркотические средства, оборот которых ограничен“.

Но критики считают, что в новом проекте слишком много компромиссов - настолько много, что внутренние противоречия не дадут ему полноценно работать.

Проект украинского закона предлагает жесткую систему контроля за выписываемыми препаратами, выдачей лицензий производителям и контролем качества - вплоть до установления процента ТГК в лекарствах. Контроль будет осуществляться полицией и государственной лекарственной службой.

Польша легализировала применение медицинского каннабиса для пациентов с тяжелыми заболеваниями в 2017 году. Среди других стран, где каннабис можно получить в качестве лекарства при определенных состояниях, - Канада, Израиль, Австралия, Чехия, Австрия, Франция и Германия.

Известным противником легализации был и зам Авакова - Александр Гогилашвили. Активисты называют бывшего спортсмена Гогилашвили „идейным“ противником каннабиса - именно его считают ответственным за то, что в 2020 году на голосовании в „наркокомиссии“ ООН об исключении каннабиса из списка особо опасных наркотиков, куда он попал в 1961 году, Украина воздержалась. (Россия, к примеру, тогда проголосовала против. Впрочем, ООН все же исключила каннабис из этого перечня).

В 2019 году, по словам Супрун, именно Аваков и МВД дважды тормозили каннабисовые инициативы Минздрава. „Все согласовали - СБУ, Минэкономразвития, Минфин, мы. Все согласовали, а единственный, кто заблокировал, это был Аваков и МВД. Дважды“, - говорила она. Аваков публично отвечал , что считает нужным утверждать такие решения с религиозными организациям. Арсена Авакова, возглавлявшего МВД с 2014 года, уволили в 2021 году.

В предыдущие годы руководство ведомства играло огромную роль в торможении конопляных инициатив. Так, еще до прихода к власти Владимира Зеленского попытки бывшего и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, пытавшейся перекроить постсоветскую систему здравоохранения на западный манер, откровенно блокировались министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

„Это выдает с головой все мотивы и кто за этим стоит. Главный мотив - это ни в коем случае не допустить, чтобы каннабис стал веществом контролируемого ограниченного обращения и мог использоваться в медицине согласно законодательству“, - уверен он.

„Создается впечатление, что у тех, кто вносил эти правки, хватило времени или вдохновения дойти только до 16-й статьи [закона о наркотических средствах]. А дальше все остается совершенно на том же уровне“, - резюмирует Ратушный.

Действительно, во внесенном в итоге в Верховную Раду законопроекте в поправке к Статье 21 Закона Украины о наркотических средствах так и осталось упоминание о том, что „в медицинской практике могут использоваться наркотические вещества“, внесенные только в таблицы II и III и прекурсоры из таблицы IV. Об отдельном списке из Таблицы I речи там не идет.

„[В изначальной редакции] предполагалось, что каннабис из Таблицы I переезжает в Таблицу II. Таблица I - это обращение запрещено, Таблица II - это обращение ограничено“, - объясняет он свои опасения.

Гогилавшили в интервью украинским СМИ заявлял, что украинские врачи не готовы к легализации медицинского каннабиса, а сами препараты, став легальными, только подорожают (подразумевая, очевидно, подорожание по отношению к черному рынку). Политические оппоненты в ответ обвиняли Гогилашвили в лоббировании интересов частных реабилитационных центров. Камбин уволил Гогилашвили в декабре 2021 после скандала. Тогда журналисты обнаружили, что у него есть российский паспорт и российский налоговый номер.

Би-би-си обратилась в пресс-службу МВД с просьбой прояснить нынешнюю позицию министерства в вопросе легализации медицинского каннабиса и ожидает ответ.

В Минздраве соглашаются, что последний законопроект содержит множество компромиссов, учитывающих интересы разных ведомств. Но настаивают, что закон будет работать - и позволит и завозить иностранные препараты, и производить их из сырья в Украине.

И все же вопреки всем компромиссам законопроект пока не двигается с места. Александр Комарида очень осторожно отмечает, что министерство продолжает работать над поиском поддержки среди депутатов Рады - не все из них, даже в президентской фракции „Слуга народа“, готовы к таким переменам. „Многие коллеги так и не поняли, что мы не собираемся снимать запрет на легкие наркотики“, - говорит один из авторов законопроекта о медканнабисе, депутат от „Слуги“ и председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Противники легализации медицинской марихуаны считают, что не готово к этому и украинское государство. Так, в „Международной антинаркотической ассоциации“ - организации, пропагандирующей „профилактику с наркоманией“ и поддерживающей коммерческие реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых, - считают, что в случае легализации медицинская марихуана грозит оказаться не в тех руках - из-за коррупции в Украине.