Звезда „Уэнсдэй“ чуть не бросила актерскую карьеру ради футбола. Она обожает Месси и болеет за „Барселону“

Но всего этого могло не быть. И сейчас 20-летняя Ортега могла зажигать не на съемочной площадке, а на футбольном поле. Актриса долгое время играла в соккер — не самый популярный вид спорта у нее на родине. И даже подумывала о том, чтобы поставить спортивную карьеру выше актерской.

„Я на полном серьезе думала бросить актерскую карьеру, чтобы стать футболисткой“, — сказала Ортега в одном из интервью.

Ортега родилась в Калифорнии — одном из самых „футбольных“ штатов США. К футболу ее пристрасти ее отец и старший брат, которые, как настоящие мексиканцы, фанатеют от игры номер один.

В итоге Ортега с раннего возраста занималась в Американской Организации Юношеского Футбола — одной из главных академий США. Именно там делали свои первые шаги в футболе Лэндон Донован и Алекс Морган. Играла Дженна в атаке. Но, по ее словам, иногда тренеры ставили ее в центр поля.

И главный вопрос — за кого болеет Ортега? Доподлинно известно лишь об одной команде, матчи которой актриса регулярно посещала. Это команда девочек „Дезерт Юнайтед“ из Калифорнии.

Затруднилась актриса ответить на вопрос о любимой команде и во время общения с поклонниками, когда ей задали соответствующий вопрос.

„Вы говорите о сборных, например, Германия или Испания? Или о таких командах как „Реал Мадрид“, „Барселона“, „Челси“ и „Ливерпуль“? Просто если честно, я сейчас смотрю не так много матчей, как раньше. „Реал“ или „Барселона“? Выберу „Барселону“, но „Реал“ тоже вполне себе великий“, — сказала Ортега.

Любимый футболист актрисы — Лионель Месси. Она назвала его в интервью величайшим футболистом в истории.

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