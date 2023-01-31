В России впервые за поджог военкомата осудили по статье о теракте. Жителю Нижневартовска дали 12 лет

20-летнего Борисенко признали виновным по статье о террористическом акте. Помимо лишения свободы ему назначили штраф шесть тысяч рублей. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в колонии строгого режима. Во время оглашения приговора судья сообщила, что в отношении Борисенко также возбудили уголовное дело о краже.

Как уточняет ТАСС, это первый приговор в России, вынесенный по статье о теракте из-за поджога военкомата.

По делу о поджоге военкомата в Нижневартовске, совершенном в мае 2022 года, проходили двое местных жителей Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен. СМИ писали, что в здание военкомата бросили семь или восемь „коктейлей Молотова“, после чего произошел пожар на площади один квадратный метр. Никто не пострадал.

Один из подсудимых Василий Гаврилишен рассказал в суде, что поджег военкомат, получив заказ от незнакомого человека в телеграме. Тот пообещал заплатить от одного до трех миллионов рублей, и перевел в качестве предоплаты одну тысячу долларов. Гаврилишен утверждал, что кинул в здание военкомата „коктейли Молотова“, а Владислав Борисенко снимал это на видео.

Первоначально дело о поджоге военкомата квалифицировали как умышленное уничтожение имущества и хулиганство, но в конце декабря стало известно, что статью обвинения заменили на теракт.

Приговор в отношении второго фигуранта дела, Василия Гаврилишена, пока не вынесен.

Глава „Агоры“ Павел Чиков ранее сообщил, что осенью 2022 года российские следователи начали переквалифицировать возбужденные уголовные дела о поджогах. Такие дела стали вести не по статье об умышленном повреждении имущества (до пяти лет лишения свободы), а по статье о теракте (от 12 до 20 лет). Новые дела о поджогах, по словам Чикова, сразу возбуждают по статье о теракте.