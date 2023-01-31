Латвия будет бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят спортсменов из России и Беларуси

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что призывает изучить способы возвращения спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям. Это заявление осудили не только президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица, но и несколько спортивных федераций.

По мнению МОК, правительства не должны решать, какие спортсмены могут соревноваться, а какие нет. Также в процессе консультаций был сделан вывод о том, что ни одному спортсмену нельзя препятствовать в участии в соревнованиях, обосновывая запрет только его гражданством.

„Позиция Латвии такова - если бы эти игры состоялись сейчас и в них участвовали бы спортсмены из России и Беларуси, я думаю, что сборная Латвии не поехала бы на эти игры. Мы надеемся, что война закончится, Украина победит. Это будет совершенно новая ситуация и новые правила игры. Разумеется, в этом случае латвийские спортсмены тоже смогут участвовать в таких Олимпийских играх“, - сказал Тикмер.

ЛОК планирует предложить латвийским спортивным федерациям обратиться к международным федерациям с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр. Между тем, Олимпийский совет Азии (ОСА) объявил в четверг, что спортсмены из России и Беларуси будут допущены к участию в Азиатских играх этого года, но пока неизвестно, смогут ли они выполнять критерии квалификации олимпийских игр.

По словам генерального секретаря Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Сийма Суклеса, бойкот был бы преждевременным решением. „Наша позиция остается такой же, как и утром 24 февраля“, — сказал Суклес Delfi. „Пока идет война, белорусским и российским спортсменам нет места в международном спорте. Это касается не только спортсменов, но и тренеров и официальных лиц. Вернуться они смогут только тогда, когда будет заключен мирный договор между Россией и Украиной“, — добавил генсек ЭОК.