ПОДКАСТ | „Если позволено, то почему бы не обмануть“. Политики не выполняют и процента от обещанного

Наталья Китам и Павел Флейшер создали интернет-портал Sõna ja Tegu, где можно следить за исполнением обещаний политиков. По данным статистика сайта, из 6987 обещаний выполнили всего 38. В процессе исполнения 84, заблокированных парламентом - 226. Почему партии дают заоблачные обещания и не выполняют их? „Потому что так можно делать. Потому что никто не следит. С красивыми лозунгами можно выходить перед каждыми выборами. Если позволено, то почему бы не обмануть?“ - сказала медиаэксперт Наталья Китам в подкасте „Вопросы“.