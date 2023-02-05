ПОДКАСТ | „Если позволено, то почему бы не обмануть“. Политики не выполняют и процента от обещанного(16)
В подкасте RusDelfi соавтор проекта Sõna ja Tegu и наблюдатель за выборами Наталья Китам попыталась объяснить, почему политики не выполняют обещания, данные перед выборами.
Наталья Китам и Павел Флейшер создали интернет-портал Sõna ja Tegu, где можно следить за исполнением обещаний политиков. По данным статистика сайта, из 6987 обещаний выполнили всего 38. В процессе исполнения 84, заблокированных парламентом - 226. Почему партии дают заоблачные обещания и не выполняют их? „Потому что так можно делать. Потому что никто не следит. С красивыми лозунгами можно выходить перед каждыми выборами. Если позволено, то почему бы не обмануть?“ - сказала медиаэксперт Наталья Китам в подкасте „Вопросы“.
„Мы собрали все обещания партий, разбили по заголовкам, категориям. Теперь будем отслеживать, какие из них будут выполнены, - говорит она. - Например, EKRE вписали в свою программу много обещаний, которые противоречат различным конвенциям и правилам Евросоюза“.
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