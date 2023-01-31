МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: каким будет мир, в котором победит Кремль?

Оптимизм в отношении будущего путинской России испытывают в Москве. Во всяком случает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что „в Кремле видят абсолютно положительные перспективы будущего России“. Это касается и экономики, и политики. Считается, что правительство Михаила Мишустина если не блестяще, то очень хорошо справилось с проблемами и во время пандемии коронавируса, и в период так называемой „специальной военной операции“, которая, в свою очередь, развивается не без трудностей, но переросла в войну с НАТО?, что требует больших усилий, чем думали год назад. Но победа, по версии Кремля, все равно будет за ним. Посмотрим, какие перспективы ожидают страны, окружающие Россию, в случае, если сбудутся кремлевские мечты, пишет журналист Сергей Ковальченко в колонке для RusDelfi.